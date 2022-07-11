Из 15 крылатых ракет до Харькова долетели 3, с РСЗО ситуация тяжелее, – Синегубов

россия продолжает цинично обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты области. Для этого оккупанты активно применяют крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона единых новостей рассказал что нужно, чтобы сделать невозможными удары россиян по Харькову. 24 канал передает детали.

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Проблема Харькова – расстояние до российской границы

Олег Синегубов объяснил, что реактивные системы залпового огня, которые использует враг, в частности "Смерч" и "Ураган", могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. Дело в том, что некоторые участки территорий областного центра расположены всего в 40 километрах от границы с Россией.

Именно поэтому, по словам главы области, врага нужно отбросить подальше от Харькова, и тогда уже выстраивать современную линию обороны в регионе.

Нужно различать РСЗО и крылатые ракеты. Если мы говорим о крылатых ракетах, то сегодня ночью (в ночь на 11 июля – ред. 24 канал) мы зафиксировали вылет в нашу сторону с территории россии, из района Белгорода, около 15 крылатых ракет. По городу Харькову было всего три "прилета",

– уточнил Синегубов.

Чиновник отметил, что в некоторых случаях сработали украинские силы противовоздушной обороны, а некоторые вражеские ракеты были нацелены дальше, по другим населенным пунктам.

Если это РСЗО, то ситуация более тяжелая. Сбить их на данный момент крайне тяжело, фактически невозможно. Это фактически те "Грады", которые накрывали, условно говоря, позиции наших военных. Ну а теперь враг перешел на тактику, чтобы терроризировать и дальше наше местное население,

– добавил глава Харьковской ОВА.

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Массированные обстрелы Харькова россиянами: коротко

Утром 11 июля россияне ударили по Харькову 10 снарядами из ракетной системы залпового огня "Смерч". По состоянию на 17:00 стало известно о шести погибших, еще более 30 человек получили ранения. Из-за вражеских обстрелов пришлось временно приостановить движение метро на Салтовской линии.

Сутками ранее, в ночь на 10 июля, оккупанты попали по Харькову тремя ракетами. В результате огня разрушены школа и многоквартирный дом, а также поврежден детский многопрофильный санаторий. По информации спасателей, в результате удара по жилому дому пострадал 62-летний мужчина.

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