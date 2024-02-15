Россияне били по Купянскому району, Волчанску и Чугуеву, информирует 24 Канал. Так захватчики 13 февраля накрыли огнем село Куриловка на Купянщине.

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Враг обстрелял местную ферму. В результате этого погибли двое сотрудников.

Также в этот день оккупанты били по Волчанску. Россияне ударили более 10 раз по центру города. Захватчики атаковали местный рынок. В результате этого погибла на месте 61-летняя женщина. Правоохранители спасли еще одну женщину.

Дом превратился в руины

Кроме того, захватчики обстреляли 14 февраля поселок Великий Бурлук в Купянском районе. По предварительной информации, оккупанты направили 2 ракеты С-300.

Великий Бурлук – это небольшой поселок, из которого выехало много людей. Он очень поврежден и разбит. Несмотря на это, враг каждый раз наносит туда новые удары. Ракетная атака пришлась по двухэтажному дому. После удара из 16 квартир – половина разрушена до основания. Дом превратился просто в руины.

Сразу после удара удалось спасти четырех человек. К сожалению, впоследствии стало известно, что под завалами погибли два человека. Утром 15 февраля из-под руин вытащили еще два тела. Количество погибших возросло до четырех. Также пять человек ранены.

Спасательная операция продолжается, даже несмотря на угрозу обстрелов. Населенный пункт расположен недалеко от фронта, поэтому слышен звук взрывов. В прокуратуре рассказали о последствиях ударов по состоянию на вечер 14 февраля.

Ракетные удары были нанесены по двухэтажному многоквартирному дому и частному сектору. Под завалами находятся другие люди,

– рассказал руководитель Купянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский.

Новые детали обстрела Чугуева

В ночь на 15 февраля Харьковщина пережила еще один ракетный удар. Враг атаковал Чугуев. Предварительно известно, что снова россияне применили ракеты С-300. Оккупанты ударили по жилой застройке.

Один дом разрушен до основания, еще около десятка повреждены. К сожалению, в Чугуеве также есть жертвы – погибла 67-летняя женщина, которая в момент атаки спала в своем доме.

Места попаданий проверяют, эксперты продолжают работать на месте, чтобы изъять все остатки ракет, а затем начать уголовные производства. По последней информации, количество уголовных дел именно по преступным обстрелам Харьковщины превысило 18 000.

Враг постоянно атакует Харьковскую область