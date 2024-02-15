Росіяни били по Куп'янському району, Вовчанську та Чугуєву, інформує 24 Канал. Так загарбники 13 лютого накрили вогнем село Курилівка на Куп'янщині.

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Ворог обстріляв місцеву ферму. Унаслідок цього загинуло двоє співробітників.

Також цього дня окупанти били по Вовчанську. Росіяни вдарили понад 10 разів по центру міста. Загарбники атакували місцевий ринок. Унаслідок цього загинула на місці 61-річна жінка. Правоохоронці врятували ще одну жінку.

Дім перетворився на руїни

Окрім того, загарбники обстріляли 14 лютого селище Великий Бурлук у Куп'янському районі. За попередньою інформацією, окупанти спрямували 2 ракети С-300.

Великий Бурлук – це невелике селище, з якого виїхало багато людей. Воно дуже пошкоджене та розбите. Попри це, ворог щоразу завдає туди нових ударів. Ракетна атака прийшлася по двоповерховому будинку. Після удару з 16 квартир – половина зруйнована вщент. Дім перетворився просто на руїни.

Одразу після удару вдалося врятувати чотирьох людей. На жаль, згодом стало відомо, що під завалами загинуло двоє людей. Вранці 15 лютого з-під руїн витягнули ще два тіла. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Також п'ятеро людей поранені.

Рятувальна операція продовжується, навіть попри загрозу обстрілів. Населений пункт розташований недалеко від фронту, тому чути звук вибухів. У прокуратурі розповіли про наслідки ударів станом на вечір 14 лютого.

Ракетні удари були завдані по двоповерховому багатоквартирному будинку та приватному сектору. Під завалами перебувають інші люди,

– розповів керівник Куп'янської окружної прокуратури Едуард Миргородський.

Нові деталі обстрілу Чугуєва

У ніч на 15 лютого Харківщина пережила ще один ракетний удар. Ворог атакував Чугуїв. Попередньо відомо, що знову росіяни застосували ракети С-300. Окупанти вдарили по житловій забудові.

Один будинок зруйнований вщент, ще близько десятка пошкоджені. На жаль, у Чугуєві також є жертви – загинула 67-річна жінка, яка у момент атаки спала у своєму будинку.

Місця влучань перевіряють, експерти продовжують працювати на місці, щоб вилучити всі залишки ракет, а згодом розпочати кримінальні провадження. За останньою інформацією, кількість кримінальних справ саме щодо злочинних обстрілів Харківщини перевищила 18 000.

Ворог постійно атакує Харківщину