Женщины чудом не было дома в момент удара: во что Россия превратила поселок неподалеку Волчанска

По населенному пункту Белый Колодец, что на расстоянии 12 километров от Волчанска, российская армия наносит массированные удары. До полномасштабного вторжения в поселке проживало более 3600 человек, сейчас – 350. В результате вражеских обстрелов там большое количество разбитых домов и улиц.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, которая побывала в Белом Колодезе несколько дней назад. Говорит, что в предыдущий раз приезжала туда в конце февраля. То, что увидела там сейчас – поражает значительным количеством разрушений.

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По Белому Колодцу оккупанты бьют КАБами

Местные жители, которые остались в Белом Колодце, вынуждены были переехать в те части населенного пункта, которые уцелели. Среди тех, кого там встретила съемочная группа – 77-летняя Татьяна. Во время удара ее не было дома, поэтому женщина чудом осталась живой. Однако даже после этого эвакуироваться отказывается.

У нее уже разбита летняя кухня. Женщины чудом не было дома в момент удара, ей повезло. Но она все равно выбирает оставаться там. Люди говорят, что до последнего будут верить в Волчанск, что не будет российского продвижения и усиления обстрелов,

– рассказала Черненко.

В Белом Колодце было несколько масштабных обстрелов, в частности в июле в результате такого было 6 погибших и 9 раненых. В августе россияне "охотились" за транспортом экстренных служб (полиция, "скорая"), тогда были пострадавшие и убитые среди раненых и госпитальеров.

Тем 350 людям, которые до сих пор остаются в этом поселке, очень помогают волонтеры и полицейские: привозят гуманитарную помощь, каждый раз приезжая – напоминают о важности эвакуации, кормят бездомных животных.

"Мы встретили там местных жителей в разрушенной части, один человек пришел туда, чтобы забрать свои вещи, однако продолжает оставаться в этом поселке. Другой человек приехал туда из Харькова, куда эвакуировался, чтобы заколотить окна в своем доме, чтобы хоть в определенной степени уберечь жилье от непогоды", – озвучила Черненко.

Белый Колодец российская армия обстреливает из РСЗО, КАБами, долетают туда и FPV-дроны. В населенном пункте разрушено 30 – 35% жилой застройки.

Одну из улиц здесь разбили месяц назад, сначала попали 3 КАБами, потом еще 5, на следующий день еще несколькими. Здесь погибло 3 человека, которые в момент удара находились на улице, еще 5 получили телесные повреждения. Сейчас в этом секторе людей не осталось. Последних, кто здесь был – мы уговорили эвакуироваться,

– сообщил Алексей Харьковский, главный патрульный Волчанского отдела полиции.

Из-за обстрелов и подрывов на минах на Харьковщине стало больше пожаров

Вечером 6 сентября возле Изюма в лесополосе подорвался на мине 24-летний мужчина, его госпитализировали. Корреспондентка из Харькова отметила, что все деоккупированные территории – это сплошное минное поле, там множество окопов, которые в свое время рыли оккупанты. По ее словам, на Изюмщине подрывы часто провоцируют пожары.

В Харьковской области зафиксировано 8 пострадавших в результате российских ударов. Был обстрелян город Люботин, сообщалось о 6 раненых. Среди тех, кто получил легкие ранения – двое несовершеннолетних девочек, 14 и 16 лет.

По этому населенному пункту россияне нанесли 5 ударов из РСЗО "Торнадо", разбивали жилые кварталы города. Также есть раненый мужчина в Солоницевской громаде, его госпитализировали. В Купянске почти ежесуточно обстрелы, там ранена 88-летняя женщина. Каждый российский обстрел на Харьковщине вызывает пожар,

– рассказала Черненко.

Она отметила, что сейчас очень много пожаров в населенных пунктах, но еще больше – в экосистемах Харьковской области. Работники ГСЧС работают в усиленном режиме.

Ликвидация пожаров на Харьковщине (лесного пожара в Оскольской громаде, пожара от обстрела в Купянске) / Фото: ГСЧС