Несколько человек остаются под завалами: кадры жестоких ударов по Купянщине

Вчера, 9 ноября, россияне нанесли удар по Купянску полуторатонной бомбой. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Купянщине, в результате чего повредили многоэтажку, под завалами которой еще есть люди.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что россияне наносят повторные удары, когда на места приезжают спасательные группы. Также оккупанты охотятся на людей с помощью дронов.

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Жестокие удары по Купянщине

По словам корреспондента, последствия от удара по Купянску очень серьезные. Повреждены не только дома, но и инфраструктура, коммуникации и электричество. Провода упали на 2 людей, которые, к сожалению, мгновенно погибли.

Кроме того, на Купянщине враг нанес удар, в результате чего была разрушена многоэтажка. Поисковая операция продолжается до сих пор, ведь под завалами еще остаются несколько человек.

"Проводить поисковые работы очень трудно, ведь постоянно есть опасность. Как только спасатели прибывают, россияне снова бьют по этому месту. Оккупанты не дают разобрать дом, где точно есть жертвы", – подчеркнула Черненко.

Кадры жестоких ударов по Купянщине / Фото: Харьковская областная прокуратура

Корреспондент также рассказала, что в Купянске россияне охотятся за людьми с помощью FPV-дронов. На этой неделе оккупанты ранили волонтера, возле машины которого российский беспилотник нанес удар.

Местные власти отмечают, что такие удары враг направляет на въезде в город. Россияне отслеживают машины и таким образом препятствуют завозить гуманитарные грузы,

– отметила Черненко.

Корреспондент добавила, что с Купянщины, Волчанщины сейчас продолжается эвакуация, каждый день выезжает примерно 100 человек. По данным областной военной администрации еще должны вывести около 8 тысяч человек. Особенно это касается левобережья, где россияне усиливают наступление.