Херсон регулярно становится целью российских террористических атак. Местные власти показали фото помещения Херсонской ОГА, которая не раз подвергалась обстрелам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя – руководителя исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Смотрите также Дроны летают роями, – журналистка рассказала, как херсонцы выживают в Корабельном районе

Какие последствия атак по зданию Херсонской ОГА?

Юрий Соболевский показал, что сейчас изнутри выглядит здание Херсонского облсовета и ОВА после нескольких ракетных ударов и недавних авиаударов управляемыми авиабомбами (КАБами).

Еще раз подчеркну: после деоккупации города это здание не использовалось ни в гражданских, ни в военных целях. Здание было пустым. Атака на него – очередной акт террора со стороны россиян против мирного населения Херсона,

– отметил Соболевский.

Как рассказал чиновник, один из российских КАБов попал в жилой дом, расположенный рядом. Да и в целом здание Херсонского облсовета расположено в окружении жилого фонда.

Последствия российских ударов по Херсонской ОГА / фото Юрия Соболевского

Заметим, на днях оккупанты несколько раз ударили по автомобильному мосту, который ведет к микрорайону Корабел. Люди могут остаться в изоляции, поэтому власти призывают выезжать в другие районы Херсона или в область.