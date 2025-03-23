Очередное циничное "сафари": россияне ударили дроном по гражданским в Херсоне, которые ремонтировали крышу

Россияне продолжают терроризировать Херсонщину и гражданское население, нанося постоянные удары дронами и обстреливая прифронтовые территории из всего имеющегося вооружения. Сейчас в сети появились кадры, как оккупанты цинично ударили дроном по гражданским, которые ремонтировали крышу здания после предыдущей атаки.

Видео с очередным военным преступлением опубликовали в сети россияне. Что известно о циничной атаке – сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Россияне атаковали гражданских во время ремонта поврежденной крыши

В сети в воскресенье, 23 марта, появились кадры циничной атаки россиян на гражданских людей в Херсоне. Так, на опубликованном видео можно увидеть, как 5 человек ремонтируют крышу истерзанного здания, когда их атакует вражеский дрон.

Кадры очередного военного преступления опубликовали сами же оккупанты.

На Херсонщине оккупанты дроном атаковали гражданских: смотрите видео

Как установили местные СМИ, атака, которую показали на видео, произошла в октябре 2024 года. Тогда российские захватчики крыши областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В результате обстрела было серьезно повреждено здание, но о пострадавших или погибших не сообщали. Удар по объекту медицинской инфраструктуры подтверждали в Минздраве.

Телеграм-канал "ХЕРСОН: Non Fake" сообщает, что на видео – 18 октября 2024 года. В тот день пятеро коммунальщиков ремонтировали крышу поврежденного здания, когда по ним ударил российский дрон.

Тогда 5 рабочих получили ранения, но, к счастью, все выжили.

Ранее журналисты CNN показали жуткие кадры, как россияне атакуют гражданских херсонцев. На видео можно увидеть, как херсонцы реагируют на вражеские дроны, которые терроризируют мирное население.