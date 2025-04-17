Электричества может не быть месяцами: как выживают херсонцы под беспощадными обстрелами

Российские оккупанты буквально каждый день обстреливают Херсон и область. Есть микрорайоны, где света может не быть по 2-3 месяца.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы минимизировать количество вражеских обстрелов. Могло быть значительно хуже.

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Что происходит в Херсоне

Как рассказала журналистка, большие проблемы фиксируют в части общин Бериславского района, которые находятся вдоль Днепра. Также трудности имеют жители микрорайонов Херсона, которые расположены вблизи реки. В общем весь Днепровский район является достаточно опасным.

Коммунальщики пытаются чинить линии электропередач. Бывают случаи, что ремонт закончился, а оккупанты буквально через 2-3 часа снова ударили. Тогда все начинается заново.

Нет микрорайонов, где бы не было людей. Люди постоянно это подчеркивают. Поэтому, если ситуация позволяет, все пытаются чинить. Если перебиты водопроводы, то везут бутилированную воду. Коммунальщики пытаются чинить электричество, но обстрелы этому мешают. Поэтому самый микрорайон Остров. Там 2-3 месяца может не быть электричества,

– рассказала Вирлич.

Очень много помогают волонтеры. Но, к сожалению, бывают и трагические случаи. С начала 2025 года оккупанты убили трех волонтеров. Им еще даже не было 30 лет.

Это трое молодых парней, которые помогали общинам. Люди пытаются поддерживать жизнь. Когда есть более-менее тихие моменты, тогда и идут ремонты. Это крайне сложно. Но люди пытаются это делать,

– отметила Вирлич.

Напомним, 16 апреля Россия сбросила 4 управляемые авиабомбы по Херсону. Они уничтожили местную Ледовую арену, которая была одним из символов города.