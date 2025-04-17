Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, Сили оборони України роблять усе можливе, аби мінімізувати кількість ворожих обстрілів. Могло бути значно гірше.

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Що відбувається в Херсоні

Як розповіла журналістка, великі проблеми фіксують в частині громад Бериславського району, які перебувають вздовж Дніпра. Також труднощі мають жителі мікрорайонів Херсона, які розташовані поблизу ріки. Загалом увесь Дніпровський район є досить небезпечним.

Комунальники намагаються ладити лінії електропередач. Бувають випадки, що ремонт закінчився, а окупанти буквально через 2-3 години знову вдарили. Тоді все починається заново.

Немає мікрорайонів, де б не було людей. Люди постійно на цьому наголошують. Тому, якщо ситуація дозволяє, все намагаються лагодити. Якщо перебиті водогони, то везуть бутильовану воду. Комунальники намагаються лагодити електрику, але обстріли цьому заважають. Тому самий мікрорайон Острів. Там 2-3 місяці може не бути електрики,

– розповіла Вірлич.

Дуже багато допомагають волонтери. Але, на жаль, бувають і трагічні випадки. З початку 2025 року окупанти вбили трьох волонтерів. Їм ще навіть не було 30 років.

Це троє молодих хлопців, які допомагали громадам. Люди намагаються підтримувати життя. Коли є більш-менш тихі моменти, тоді і йдуть ремонти. Це вкрай складно. Але люди намагаються це робити,

– зазначила Вірлич.

Нагадаємо, 16 квітня Росія скинула 4 керовані авіабомби по Херсону. Вони знищили тамтешню Льодову арену, яка була одним із символів міста.