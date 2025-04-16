Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що внаслідок обстрілу є 7 постраждалих та один загиблий. Загиблим є працівник комунального підприємства Херсона.

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"Власне, це був дійсно дуже страшний приліт. Понад 100 вікон було вибито. Дуже активно працювали і комунальники, і рятувальні служби, всі були на місці. І, насправді, за останні дні росіяни дуже активно обстрілювали місто, але найстрашніше в тому, що цей мікрорайон вважався одним з найбільш безпечних у місті, тобто Таврійський вважався одним із найбільш безпечних районів", – розповіла Євгенія Вірлич.

Вона додала, що в цьому мікрорайоні було доволі жваве життя. Чотири прильоти КАБів сталися або поруч, або безпосередньо в самому мікрорайоні. Ці прильоти були не лише фізично страшними, а й морально важкими для містян.

Льодова арена була одним із символів міста. Там тренувалася наша хокейна команда, там свої перші кроки робив чинний чемпіон України з фігурного катання Кирило Марсак. І все це дуже сильно давить, і ще й морально, не лише фізично,

– розповіла Вірлич.

Журналістка також розповіла, що за кілька хвилин після першого обстрілу міста в російських пабліках було викладено відео з місця подій та анонс про те, що обстріли будуть продовжуватися й що вони цілитимуться в комунальні служби.

Вірлич додала, що росіяни вдаються до такої тактики не вперше. Вони цілеспрямовано погрожують: якщо на місце обстрілу приїдуть рятувальники чи комунальники, ворог завдасть повторного удару.

"Це постійно анонсується в їхніх каналах, і вони цього не приховують. Для них це абсолютно "нормальна" тактика. Ми спостерігаємо це приблизно вже рік: вони відкрито заявляють, що будуть обстрілювати навіть тих, хто приїжджає рятувати. Сьогоднішнє відео, опубліковане начальником МВА, було дуже показовим – воно підтверджує цю їхню тактику та умисні терористичні дії", – додала Вірлич.

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