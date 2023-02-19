На Херсонщине сейчас ад: россияне убили семью и ранили детей
Источник:Херсонская ОВА
Оккупанты ежедневно жестоко обстреливают населенные пункты Херсонской области. Утром 19 февраля россияне массированным артиллерийским огнем поразили поселок Бургунка Бериславского района.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО. В результате обстрела Известно, что один из снарядов попал во двор местных жителей.
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Россияне убивают мирных людей в их домах
По состоянию на 13:06 количество пострадавших от российских обстрелов людей в селе Бургунка Бериславского района 8 человек. Известно, что 3 из них – дети.
Кроме того, есть по меньшей мере 3 погибших. В Херсонской ОВА передают, что на один из частных подворий попал российский снаряд.
В результате трагедии пострадала семья из 7 человек. Мать, отец и дядя – погибли, а бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 13-летний мальчик – получили ранения.
Все пострадавшие госпитализированы. Ранее сообщалось, что в этой же деревне ранения получил 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что в Бургунке сейчас настоящий ад. Он призвал местных быть осторожными, ведь государство-террорист не прекращает совершать преступления против мирного населения.
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Из-за российских обстрелов в Херсонской области чуть ли не каждый день погибшие и пострадавшие
- Враг ежедневно обстреливает жилые дома в Херсонской области. Об этом 24 Канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
- К сожалению, почти каждый день поступает информация о погибших и пострадавших гражданских. Кроме местных домов страдают также гуманитарные объекты и критическая инфраструктура.
- Также в области сохраняется минная опасность. Когда враг бежал, оставил после себя большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому в облсовете призвали жителей области быть осторожными и внимательными – от этого зависит их безопасность и жизнь.