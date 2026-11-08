Россияне стянули вооружение во время перемирия и рыли окопы: журналистка о ситуации в Херсонской области

После завершения гуманитарного перемирия, объявленного на время эвакуации из Олешек, российские войска с новой силой возобновили обстрелы Херсонской области и перебросили вооружение на Левобережье.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала о последствиях вражеских атак, попытках штурма Днепра и гуманитарном коллапсе в зоне оккупации.

"Перемирие закончилось, это было ощутимо": враг возобновил массированные удары

Она сообщила, что российские оккупационные войска сразу после завершения гуманитарной паузы усилили атаки на правобережную часть области.

По ее словам, окончание так называемого перемирия было ощутимо даже без часов, ведь оккупанты заранее запустили разведывательные дроны.

Россияне уже в последний день перемирия фиксировали в мониторинговых каналах, что это действительно были разведдроны россиян, то есть они уже в последние дни разведывали, что у нас происходит, и сразу же усилили обстрелы. Было ощутимо, что они стянули вооружение на оккупированное Левобережье, пока продолжалась эвакуация людей из Олешек,

– говорит Евгения Вирлич.

Она добавила, что в регионе вновь фиксируют постоянные атаки с использованием FPV-дронов и плотные удары из реактивных систем залпового огня. В частности, ночью активно слышалась работа РСЗО, похожая на системы "Град". Враг продолжает наносить ущерб прифронтовым населенным пунктам, в частности Бериславу, селам вдоль Днепра и "красным зонам" в Херсоне.

Как захватчики использовали гуманитарную паузу?

Что касается перемещения вражеских сил во время эвакуации из Олешек, то Вирлич подтвердила стягивание вооружений захватчиками. Она отметила, что местные жители четко различают гуманитарную технику и военное усиление.

Были гуманитарные моменты, связанные с разминированием или доставкой провизии, а были и случаи подвода военной техники, что подтверждают наши военные. Они продолжили окопаться. Они очень активно рыли окопы почти повсеместно в оккупированной части Херсонской области – это и часть Каховского района, и часть Скадовского района,

– говорит журналистка.

Она также отметила, что подтяжку вооружения подтверждали источники в Крыму. Кроме того, оккупанты не прекращают постоянных попыток штурмовать Днепр и могут активизировать свои действия к 11 ноября – годовщине освобождения Херсона. В то же время украинские силы обороны были готовы к провокациям противника на левом берегу.

Какова ситуация с электричеством на прифронтовых территориях?

Ситуация с электроснабжением в прифронтовых населенных пунктах остается стабильно сложной уже в течение длительного времени. Враг целенаправленно наносит удары по объектам энергетики и городской инфраструктуре.

Есть общины, которые большую часть времени находятся без света, еще с тех пор, как россияне отступали и взорвали линии электропередач. Это так называемые "красные зоны" – тот самый Берислав, "красные зоны" в Херсоне. Энергетики и коммунальщики совершают невероятные подвиги, они ремонтируют, несмотря ни на что, под прикрытием, потому что россияне постоянно обстреливают,

– рассказывает Евгения Вирлич.

Она отметила, что жители вынуждены вступать в холодный период с регулярными перебоями со светом и водой. Кроме того, из-за отключений электроэнергии периодически возникают трудности с выходом троллейбусов на маршруты в самом Херсоне.

Вирлич о ситуации в Херсонской области после прекращения перемирия: видео

Что происходит на левом берегу Херсонской области?

Особое внимание журналистка уделила критическому положению жителей левого берега, где мирные жители остро нуждаются в помощи и эвакуации. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Олешковской и Голопристанской общинах, о которых оккупационные власти вообще умалчивают в своем информационном поле.

Если россияне долго не говорят о какой-либо общине в зоне оккупации, это означает, что там коллапс, что людей там нужно спасать, и, скорее всего, община находится в постоянной блокаде. В Олешках и Голой Пристани нет света и воды, россияне почти не подвозят провизии,

– говорит журналистка из Херсона.

По словам Вирлич, захватчики усилили фильтрацию и проверки тех, кто остался. Зато они наращивают военное присутствие в прибрежных районах, таких как Лазурное, Скадовск и Арабатская Стрелка, местами намеренно отключая связь и свет, чтобы скрыть перемещение личного состава и техники.