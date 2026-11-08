Росіяни стягнули зброю під час перемир'я та рили окопи: журналістка про ситуацію на Херсонщині

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла про наслідки ворожих атак, спроби штурмів Дніпра та гуманітарний колапс в окупації.

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"Перемир'я закінчилось, це було відчутно": ворог відновив масовані удари

Вона повідомила, що російські окупаційні війська одразу після завершення гуманітарної паузи посилили атаки на правобережну частину області.

За її словами, завершення так званого перемир'я відчувалося без годинника, адже окупанти заздалегідь підняли розвідувальні дрони.

Росіяни вже в останній день перемир'я фіксували в моніторингових каналах, це дійсно були розвіддрони росіян, тобто вони вже розвідували в останні дні, що там у нас іде, і посилили обстріли одразу. Було відчутно, що вони підтягнули озброєння на окуповане Лівобережжя, поки тривала евакуація людей з Олешок– каже Євгенія Вірлич.

Вона додала, що в регіоні знову фіксують постійне полювання з FPV-дронів та щільні удари з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, уночі активно було чутно роботу РСЗВ, схожу на системи "Град". Ворог продовжує завдавати руйнувань прифронтовим громадам, зокрема Бериславу, селам уздовж Дніпра та червоним зонам в Херсоні.

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Як загарбники використали гуманітарну паузу?

Щодо переміщення ворожих сил під час евакуації з Олешок, то Вірлич підтвердила стягування зброї загарбниками. Вона зауважила, що місцеві жителі чітко розрізняють гуманітарну техніку та військове підсилення.

Були гуманітарні моменти з розмінування або підтягування провізії, а були і притягування військової техніки, це підтверджують наші військові. Вони продовжили окопуватись. Вони дуже активно рили окопи майже повсюди в окупованій частині Херсонщини – це і частина Каховського району, і частина Скадовського району– каже журналістка.

Вона також зауважила, що підтягування озброєння підтверджували джерела в Криму. Крім того, окупанти не припиняють постійних спроб штурмувати Дніпро та можуть піти на активізацію дій до 11 листопада – річниці визволення Херсона. Водночас українські сили оборони були готові до провокацій противника на лівому березі.

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Яка ситуація з електрикою на прифронтових територіях?

Ситуація з електропостачанням у прифронтових населених пунктах залишається стабільно складною вже тривалий час. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах енергетики та міській інфраструктурі.

Є громади, які перебувають більшу частину без світла, ще з тих пір, як росіяни відступали і підірвали лінії електропередач. Це так звані червоні зони, той самий Берислав, червоні зони в Херсоні. Енергетики і комунальники роблять неймовірні справи, вони лагодять попри все під прикриттям, тому що постійно росіяни обстрілюють– розказує Євгенія Вірлич.

Вона зазначила, що мешканці змушені входити в холодний період із регулярними перебоями зі світлом та водою. Крім того, через знеструмлення періодично виникають труднощі з виходом тролейбусів на маршрути в самому Херсоні.

Вірлич про ситуацію на Херсонщині після припинення перемир'я: відео

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Що відбувається на лівобережжі Херсонщини?

Окрему увагу журналістка звернула на критичне становище жителів лівого берега, де цивільні гостро потребують допомоги та евакуації. Найскладніша ситуація спостерігається в Олешківській та Голопристанській громадах, про які окупаційна влада взагалі мовчить у своєму інформаційному полі.

Якщо росіяни довго не кажуть про якусь громаду в окупації, це означає, що там колапс, що людей там треба рятувати, і скоріше за все громада перебуває в перманентній блокаді. Немає світла і води в Олешках, в Голій Пристані, росіяни майже не підвозять провізії– каже журналістка з Херсона.

За словами Вірлич, загарбники посилили фільтрацію та перевірки тих хто залишився. Натомість військову присутність вони нарощують у прибережних районах, таких як Лазурне, Скадовськ та Арабатська Стрілка, подекуди навмисно вимикаючи зв'язок і світло, аби приховати переміщення особового складу та техніки.