Обстрелы Хмельницкого и бои на Киевщине: как прошла ночь в регионах
Украина продолжает давать достойный отпор врагу по всем направлениям. В ночь на 30 марта российские наемники обстреляли Хмельницкий. Также велись бои на Киевщине.
Военные неустанно борются с оккупантами. О том, какой была ночь на 30 марта в регионах, рассказывает 24 канал со ссылкой на Офис Президента.
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Николаевская область
Ночь была относительно тихой. Продолжаются спасательные работы после ракетного удара по Николаеву. Также известно, что часть населенных пунктов осталась без света и газоснабжения.
Херсонская область
В регионе слышны сильные взрывы и обстрелы в разных районах. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, а также жилых домах. Кроме того, среди гражданского населения есть пострадавшие и, к сожалению, убитые. Информация уточняется.
Хмельницкая область
Ночь в регионе тоже была неспокойной. Ночью произошли три удара по промышленным объектам. Пожары удалось локализовать. О пострадавших информация уточняется.
Киевская область
В Бучанском районе был бой. Обстрелы слышали в Гостомельской, Дмитровской, Бучанской, а также Макаровской общинах. Кроме того, обстреливали и Ирпень. В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы – обстрелы и бои. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется.
Черниговская область
Известно, что ночью был сильный артиллерийский обстрел города Чернигов. Данные по жертвам и разрушениям пока уточняются.
Харьковская область
Ночью по городу Харьков велись обстрелы из оружия дальнего действия. Что касается области, то бои идут в Изюмском направлении. Нашим бойцам ВСУ удалось сбить 1 вражеский истребитель, а также беспилотник.
Луганская область
Ночью велись артиллерийские и авиаудары по всем городам. ВСУ отбили 4 атаки. Значительные разрушения, а также пожары. Вокруг Кременной горит трава и камыш. Утром – ракетный удар по Лисичанску. Число жертв и пострадавших еще не известно.
Донецкая область
Этой ночью были мощные обстрелы Авдеевки, Марьинки, а также Красногоровки. Утром – авиаудар по селу Новомихайловка, а также по Марьинке.
В населенных пунктах Марьинской ВГА около 07:00 оккупанты начали артобстрел. Есть значительные разрушения, пожары. Многочисленные разрушения от предыдущих обстрелов зафиксированы и в Авдеевке. Информация по пострадавшим устанавливается.
Мариуполь, к сожалению, без изменений: город под блокадой, ведутся уличные бои. Пленниками российских наемников остаются более 100 тысяч человек.
Ситуация в других областях
На остальной территории Украины ночью звучали воздушные тревоги, но ситуация относительно спокойная. Об авиаударах и атаках вражескими ракетами не сообщается.
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