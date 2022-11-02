ВСУ уничтожили три "Града", враг обстреливает из всего возможного оружия: итог дня на Юге

Ситуация на Юге не изменилась: сложная, но контролируемая. Россияне обороняются и пытаются удержать занятые рубежи. Из-за значительных потерь оккупанты беспощадно обстреливают наши позиции.

В результате боевого столкновения разведывательных групп возле Дудчан, оккупанты отошли с потерями.

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Обстрелы россиян

Оккупанты беспощадно гатят по позициям ВСУ, прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам. Используют авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. В сутки было более 30 вылетов беспилотников.

Из реактивных систем залпового огня россияне ударили по Марганецкой общине Никопольщины из направления Энергодара. К счастью, обошлось без потерь и разрушений.

Оккупанты обстреляли наши позиции со стороны оккупированной Херсонщины. Атаковали двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв.

Также захватчики продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-Лиманском канале.

Парой вертолетов Ка-52 4 раза ударили по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины. Предварительно – без потерь.

Ответ ВСУ – уничтожено 3 "Града" и другую технику

Украинская авиация в ответ нанесла 8 авиационных ударов по скоплению живой силы и техники россиян, зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнены около 160 огневых задач.

Уничтожили 25 оккупантов,

3 реактивные системы залпового огня "Град",

самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация",

самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона",

зенитно-ракетный комплекс "Тор",

11 единиц автобронетехники,

3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Ракетные угрозы остаются

В Черном море находится 10 вражеских кораблей, продолжающих маневры под прикрытием крымского побережья. Например, 1 большой десантный корабль и 1 надводный ракетоноситель, на котором есть 8 "Калибров". ️

Отдельно в ОК "Юг" отметили, что движение судов в рамках "зернового соглашения" 2 ноября временно приостановлено, поскольку Россия сорвала договоренности.

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