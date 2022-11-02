У результаті бойового зіткнення розвідувальних груп біля Дудчан, окупанти відійшли з втратами.
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Обстріли росіян
Окупанти нещадно гатять по позиціях ЗСУ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Використовують авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. За добу було понад 30 вильотів безпілотників. ️
- Із реактивних систем залпового вогню росіяни вдарили по Марганецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. На щастя, минулось без втрат та руйнувань.
- Окупанти обстріляли наші позиції з боку окупованої Херсонщини. Атакували двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв.
- Також загарбники продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі.
- Парою гелікоптерів Ка-52 4 рази вдарили по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини. Попередньо – без втрат.
Відповідь ЗСУ – знищено 3 "Гради" та іншу техніку
Українська авіація у відповідь завдала 8 авіаційних ударів по скупченню живої сили та техніки росіян, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту. Ракетно-артилерійські підрозділи виконано майже 160 вогневих завдань.
- Знищили 25 окупантів,
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град",
- самохідну крупнокаліберну гаубицю "Акація",
- самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона",
- зенітно-ракетний комплекс "Тор",
- 11 одиниць авто-бронетехніки,
- 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.
Ракетні загрози залишаються
У Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 великий десантний корабель та 1 надводний ракетоносій, на якому є 8 "Калібрів". ️
Окремо в ОК "Південь" зазначили, що рух суден в рамках "зернової угоди" 2 листопада тимчасово призупинено, оскільки Росія зірвала домовленості.
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