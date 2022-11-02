У результаті бойового зіткнення розвідувальних груп біля Дудчан, окупанти відійшли з втратами.

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Обстріли росіян

Окупанти нещадно гатять по позиціях ЗСУ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Використовують авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. За добу було понад 30 вильотів безпілотників. ️

Із реактивних систем залпового вогню росіяни вдарили по Марганецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. На щастя, минулось без втрат та руйнувань.

Окупанти обстріляли наші позиції з боку окупованої Херсонщини. Атакували двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв.

Також загарбники продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі.

Парою гелікоптерів Ка-52 4 рази вдарили по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини. Попередньо – без втрат.

Відповідь ЗСУ – знищено 3 "Гради" та іншу техніку

Українська авіація у відповідь завдала 8 авіаційних ударів по скупченню живої сили та техніки росіян, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту. Ракетно-артилерійські підрозділи виконано майже 160 вогневих завдань.

Знищили 25 окупантів,

3 реактивні системи залпового вогню "Град",

самохідну крупнокаліберну гаубицю "Акація",

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона",

зенітно-ракетний комплекс "Тор",

11 одиниць авто-бронетехніки,

3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

Ракетні загрози залишаються

У Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 великий десантний корабель та 1 надводний ракетоносій, на якому є 8 "Калібрів". ️

Окремо в ОК "Південь" зазначили, що рух суден в рамках "зернової угоди" 2 листопада тимчасово призупинено, оскільки Росія зірвала домовленості.

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