Почему оккупанты будут наносить удары осенью и зимой: в ГУР честно сказали, к чему нужно готовиться украинцам

Российские войска готовятся к осенне-зимнему периоду, когда будут наносить удары, в частности, по энергетическим объектам. Однако на этом противник останавливаться не собирается, и поэтому уже разрабатывает новое оружие.

Такую информацию в ходе интервью для РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Почему будут наносить удары россияне?

Прежде всего генерал-майор отметил, что мишенями врага остаются те же объекты – оборонно-промышленный комплекс, военные объекты, энергетика, логистические системы, АЗС.

Скибицкий подчеркнул, что оккупанты наносят удары далеко не только по военным объектам. Их целями становится и гражданская инфраструктура.

Зимой наше самое уязвимое место – электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой,

– отметил представитель ГУР.

Он также привел пример новой недавней разработки россиян. Это беспилотник, предназначенный для поражения электроопор – ЛЭП. Для этого в крыльях аппарата заложено взрывное устройство, способное перерезать металл.

При этом в ГУР продолжают делать выводы относительно разведывательной деятельности противника на территории Украины, в частности с использованием космических аппаратов, которые отслеживают объекты критической инфраструктуры.

Так, существует риск и для системы водоснабжения – такая угроза есть. "Это один из критических элементов", – сказал Скибицкий, добавив, что об этом ранее предупреждал и вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Кроме того, под угрозой осенью – зимой вновь может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал ранее", – отметил представитель ГУР.

Может ли враг проводить атаки на мосты через Днепр?

Скибицкий отметил, что мосты – это тоже критически важная инфраструктура, поэтому перед военной разведкой стоит важная задача по сбору информации о планах россиян в этом направлении.

Генерал-майор напомнил, что в последнее время оккупанты наносят удары по мостам в приграничных областях – в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Россияне систематически проводят атаки на критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются важными элементами транспортной системы Украины.

Когда объект становится наиболее критическим для нас – тогда враг начинает по нему работать,

– подчеркнул Скибицкий.

К слову, ранее Центр стратегических коммуникаций сообщил, что Россия может не дожидаться осени и уже в ближайшее время усилить удары по украинской энергетике. Не исключено, что обстрел приурочат к годовщине Независимости Украины.

По оценкам аналитиков, одной из главных целей может стать Киев, в частности его энергетическая инфраструктура. Ожидается, что зимой атаки могут продолжиться и стать еще более масштабными.