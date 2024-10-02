Мы нанесем удары по важным целям, – израильский генерал об ответе на атаку Ирана

Израиль готовится ответить Ирану за атаку 1 октября. Удары страна может нанести по важным иранским целям.

Об этом рассказал начальник Генштаба ЦАХАЛ, израильский генерал-лейтенант Херци Га-Леви, передает The Guardian. Он также подчеркнул, что у Израиля есть возможность ответить на иранский массированный обстрел.

К теме В МИД решительно осудили массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

Как Израиль готовится ответить на иранскую атаку

Херци Ха-Леви на видео с военно-воздушной базы в центральном Израиле через день после ракетного удара Ирана сказал, что израильские военные готовят ответ на этот дерзкий обстрел.

Мы можем определить местонахождение важных целей и поразить их точно и мощно,

– сказал начальник генерального штаба Армии обороны Израиля.

Он подчеркнул, что у Израиля есть возможности достичь и нанести удар по каждому месту на Ближнем Востоке. Поэтому, по словам генерала, те враги, которые еще не поняли этого, вскоре это поймут.

К слову, журналисты издания Axios писали, что Израиль может готовиться к ударам по иранским нефтяным объектам. В то же время в издание отметили, что если после израильской "мести" Тегеран снова атакует страну, тогда в израильской власти не исключают, что следующий ответ будет предусматривать удары по ядерным объектам Ирана.

Всего во время атаки по Израилю Иран запустил около 180 ракет. Тогда системы противовоздушной обороны перехватывала вражеские ракеты.