В прокуратуре заявили, что Россия атаковала некоторые энергообъекты Украины более 40 раз

Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему. По данным прокуратуры, некоторые энергообъекты атаковались россиянами почти полсотни раз.

В целом энергосистема Украины понесла убытки на более чем 1 миллиард долларов. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Алексей Хоменко во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты".

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Ни одна область не избежала атак на энергообъекты

Как сообщил Алексей Хоменко, в целом в результате российских обстрелов украинской энергетической системы погибли 35 гражданских лиц, еще более сотни человек были травмированы.

Если энергетическую инфраструктуру возможно восстановить с помощью наших международных партнеров, то я хотел бы подчеркнуть, что эти удары унесли жизни гражданских граждан, в том числе работников энергетических предприятий. Погибло 35 гражданских людей в результате этих ударов, более ста человек были травмированы,

– сказал прокурор.

Он добавил, что от российских атак пострадали энергообъекты во всех областях Украины.

По некоторым энергообъектам оккупанты били более 40 раз. Для своих атак, по данным прокуратуры, они применили артиллерию и ракеты.