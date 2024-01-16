Зайченко также пояснил, что пока нельзя точно сказать, удастся ли россиянам ввести блэкаут в Украине. Ведь это зависит от результатов их обстрелов.

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В Укрэнерго сделали предупреждение относительно обстрелов

Зайченко отметил, что россияне сейчас готовятся к тому, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре нашего государства. По его словам, именно из-за этого оккупанты не обстреливали пока энергосистему Украины.

Главный диспетчер Укрэнерго подчеркнул, что есть точная информация, что обстрелы будут, и это может случиться уже в ближайшее время. Однако когда именно это произойдет, Зайченко сказать не может.

Мы восстановились до уровня под 90% в плане ремонта поврежденной (энергоинфраструктуры – 24 Канал). Но основная надежда, конечно, на Вооруженные Силы, на ПВО,

– подчеркнул он.

Зайченко сказал, возможны ли новые блэкауты в Украине

Главный диспетчер Укрэнерго отметил, что в нашем государстве есть понимание, что агрессор накапливает ракеты. В частности, в Россию идут поставки вооружения из Северной Кореи и Ирана.

"Гарантировать, что не будет блэкаута, совершенно невозможно, удары могут быть совершенно разные. Впрочем, если вынести риск обстрелов "за скобки", то их нет для масштабной системной аварии", – подчеркнул он.

Зайченко также отметил, что российские хакерские атаки на Укрэнерго происходят сотнями ежедневно.

Они продолжаются, но у нас мощная команда по киберзащите, поэтому никакой успешной атаки не было,

– сказал главный диспетчер.

Он рассказал, что 17 октября 2022 года диспетчерский центр Укрэнерго атаковали российские дроны, а на самих зданиях до сих пор видны повреждения.

Напоследок Зайченко заверил, что отключений света в домах украинцев не будет из-за холодов, ведь экономика нашего государства восстанавливается, что и способствовало обеспечению света в Украине.

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