Зайченко также пояснил, что пока нельзя точно сказать, удастся ли россиянам ввести блэкаут в Украине. Ведь это зависит от результатов их обстрелов.
К теме Будет ли коллапс в энергосистеме Украины, если Россия использует похолодание для атак
В Укрэнерго сделали предупреждение относительно обстрелов
Зайченко отметил, что россияне сейчас готовятся к тому, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре нашего государства. По его словам, именно из-за этого оккупанты не обстреливали пока энергосистему Украины.
Главный диспетчер Укрэнерго подчеркнул, что есть точная информация, что обстрелы будут, и это может случиться уже в ближайшее время. Однако когда именно это произойдет, Зайченко сказать не может.
Мы восстановились до уровня под 90% в плане ремонта поврежденной (энергоинфраструктуры – 24 Канал). Но основная надежда, конечно, на Вооруженные Силы, на ПВО,
– подчеркнул он.
Зайченко сказал, возможны ли новые блэкауты в Украине
Главный диспетчер Укрэнерго отметил, что в нашем государстве есть понимание, что агрессор накапливает ракеты. В частности, в Россию идут поставки вооружения из Северной Кореи и Ирана.
"Гарантировать, что не будет блэкаута, совершенно невозможно, удары могут быть совершенно разные. Впрочем, если вынести риск обстрелов "за скобки", то их нет для масштабной системной аварии", – подчеркнул он.
Зайченко также отметил, что российские хакерские атаки на Укрэнерго происходят сотнями ежедневно.
Они продолжаются, но у нас мощная команда по киберзащите, поэтому никакой успешной атаки не было,
– сказал главный диспетчер.
Он рассказал, что 17 октября 2022 года диспетчерский центр Укрэнерго атаковали российские дроны, а на самих зданиях до сих пор видны повреждения.
Напоследок Зайченко заверил, что отключений света в домах украинцев не будет из-за холодов, ведь экономика нашего государства восстанавливается, что и способствовало обеспечению света в Украине.
Часть киевлян могут оказаться без света
- В компании Yasno отметили, что 2,2 процента киевлян могут оказаться без света. Это произошло из-за того, что эта доля жителей столицы задолжала компании за коммунальную услугу.
- В Yasno отметили, что 28 тысяч жителей Киева являются должниками компании. Вместе эти граждане имеют долг в 206 миллионов гривен.
- До этого в компании предупреждали, что начнут отключать должников уже с конца января 2024 года. Это произошло после того, как правительство сняло мораторий на отключение поставок ЖКУ в связи с неуплатой.