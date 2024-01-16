Зайченко також пояснив, що наразі не можна точно сказати, чи вдасться росіянам запровадити блекаут в Україні. Адже це залежить від результатів їхніх обстрілів.

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В Укренерго зробили попередження стосовно обстрілів

Зайченко зазначив, що росіяни наразі готуються до того, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі нашої держави. За його словами, саме через це окупанти не обстрілювали поки що енергосистему України.

Головний диспетчер Укренерго наголосив, що є точна інформація, що обстріли будуть, і це може трапитися вже найближчим часом. Однак коли саме це станеться, Зайченко сказати не може.

Ми відновилися до рівня під 90% у плані відремонтування пошкодженої (енергоінфраструктури – 24 Канал). Але основна надія, звичайно, на Збройні Сили, на ППО,

– наголосив він.

Зайченко сказав, чи можливі нові блекаути в Україні

Головний диспетчер Укренерго наголосив, що в нашій державі є розуміння, що агресор накопичує ракети. Зокрема, до Росії йдуть постачання озброєння з Північної Кореї та Ірану.

"Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то їх немає для масштабної системної аварії", – підкреслив він.

Зайченко також наголосив, що російські хакерські атаки на Укренерго відбуваються сотнями щоденно сотнями.

Вони тривають, але в нас потужна команда з кіберзахисту, тому жодної успішної атаки не було,

– сказав головний диспетчер.

Він розповів, що 17 жовтня 2022 року диспетчерський центр Укренерго атакували російські дрони, а на самих будівлях досі видно пошкодження.

Наостанок Зайченко запевнив, що відключень світла у будинках українців не буде через холоди, адже економіка нашої держави відновлюється, що і сприяло забезпеченню світла в Україні.

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