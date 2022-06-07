Обстрелы как в начале вторжения не повторятся, – военный обозреватель

Россияне уже больше трех месяцев пытаются захватить наши территории. Они обстреливают мирные города и убивают людей. Вместе с тем, у врага заканчиваются ресурсы, а ВСУ мощно держат оборону.

Поэтому не следует ожидать таких мощных обстрелов, как это было в начале. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Все мы очень хорошо помним первые ракетные обстрелы в конце февраля – начале марта. То есть в начале полномасштабного вторжения. Они никогда не повторятся,

– убежден Коваленко.

Угроза обстрелов остается

Он подчеркнул, что у российских кафиров уже нет тех ресурсов, чтобы повторить такие ракетные обстрелы. Однако не следует исключать тот факт, что они прекратятся по территории Украины вообще.

"Ракет будет у них достаточно, чтобы не только попадать в Киев, но и в Ужгород, Львов и другие города Украины", - добавил специалист.

И уточнил, что у врага осталось еще очень много именно советских ракет, имеющих дальность полета более тысячи километров, однако их точность – очень сомнительна. Вместе с тем современного вооружения у страны-агрессорки становится все меньше, а производить его уже не могут.

Обстрелы как в феврале больше не повторятся, – Коваленко: смотрите видео

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