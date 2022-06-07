Тож наразі не слід очікувати таких потужних обстрілів, як це було на початку. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Увага Ворог кинув усі зусилля, щоб захопити Сєверодонецьк до 10 червня, але досі не контролює місто

Всі ми дуже добре пам'ятаємо перші ракетні обстріли наприкінці лютого – початку березня. Тобто, на початку повномасштабного вторгнення. Вони ніколи не повторяться,

– переконаний Коваленко.

Загроза обстрілів залишається

Він наголосив, що російські окупанти уже не мають тих ресурсів, щоб поторити такі ракетні обстріли. Однак не варто виключати того факту, що вони припиняться по території України взагалі.

"Ракет буде у них достатньо, щоб не лише влучати до Києва, а й до Ужгорода, Львова та інших міст України", – додав фахівець.

І уточнив, що у ворога залишилося ще дуже багато саме радянських ракет, які мають дальність польоту у понад тисячу кілометрів, однак їхня точність – дуже сумнівна. Разом з тим, сучасного озброєння у країни-агресорки стає все менше, а виробляти його вже не можуть.

Обстріли як в лютому більше не повторяться, – Коваленко: дивіться відео

Що зараз відбувається на фронті