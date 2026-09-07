Не случайно все это происходит именно тогда, когда Путин заявил, что если он не принесет своему народу победу на Донбассе, то "его повесят". Об этом 24 Каналу рассказал ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон, отметив, что сегодня российский диктатор выглядит растерянным.

Почему испугался Путин

Так давно Владимир Путин сидел напротив индийского лидера Нарендры Моди и выглядел очень напряженным и растерянным, а Моди фактически сказал ему: "Прекратите эту войну, она всем надоела".

Путин на протяжении 25 лет контролировал свой образ серьезного государственного деятеля. Его фотографировали за штурвалом истребителей, верхом на лошадях, на борту авианосцев или за длинными столами напротив командующих. Весь этот образ был тщательно продуман.

Теперь он признает, что находится в опасности. Это кардинальный психологический сдвиг. Путин понимает, что кольцо вокруг него сжимается из-за ударов Украины. Он знает, что должен продемонстрировать своему окружению хотя бы какой-то результат,

– пояснил журналист.

Это одно из немногих его правдивых признаний, но это не означает, что он захватит Донбасс и остановится. Он продолжит агрессию.

России важно терроризировать нашу столицу

Что касается ударов по Киеву, то самое страшное заключается в том, что воздушные тревоги звучат практически каждый час. В городе непрерывно продолжаются атаки ракет и дронов. Сейчас Киев выглядит как прифронтовый город, будто российские войска находятся всего в пяти километрах.

Я только что вернулся из прифронтового Краматорска в Киев. Теперь эти города выглядят почти одинаково. Самое опасное заключается в том, что люди уже начали называть это новой нормой,

– добавил Кейлин Робертсон.

Это очень опасно, поскольку так происходит нормализация террора, который повторяется каждый день. Россия совершает атаки на мирных жителей и инфраструктуру. Недавно погибли семеро железнодорожников. Это преднамеренные удары по мирным жителям, призванные запугать людей.

"Когда украинцы каждое утро просыпаются после таких атак, но продолжают жить, работать или заниматься тем, что любят, это стойкость. Но когда остальной мир живет так, будто ничего не происходит, это уже не стойкость, а принятие терроризма. Это совершенно разные вещи", – подчеркнул документалист.

Полное интервью с Кейлином Робертсоном: смотрите видео

Раньше попадание ракеты по Киеву становилось главной новостью. Теперь это лишь очередное уведомление на телефоне. Люди привыкают, но это не значит, что это норма. Россия как раз на это и рассчитывает. Она хочет, чтобы люди считали террор нормой. Она рассчитывает на усталость, на то, что все к этому привыкнут.

Россия стремится к тому, чтобы ее действия воспринимались как нечто обычное или сравнивались с украинскими ударами. Украина проводит атаки на склады в России, которые финансируют войну. Россия ежедневно запускает дроны по Киеву, попадает в жилые дома, уничтожает железные дороги и убивает железнодорожников. Эти вещи нельзя сравнивать,

– добавил журналист.

Что касается заявлений о якобы возможной применении Россией ядерного оружия, то их нужно игнорировать. А представителей России не стоит приглашать на международные мероприятия. Всех, кто связан с российским правительством, необходимо полностью изолировать и не воспринимать всерьез.

Единственное, на что стоит обращать внимание в речах российских властей, – это ракеты и дроны, которые они ежедневно запускают по Киеву, а также их преступления против мирных жителей. Поступки говорят громче слов. Ведь слушать российские заявления о мирных соглашениях или угрозы – пустая трата времени.