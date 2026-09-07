Не випадково все це відбувається саме тоді, коли Путін заявив, що якщо не принесе своєму народу перемогу на Донбасі, то "його повісять". Про це 24 Каналу розповів Ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон, зауваживши, що сьогодні російський диктатор виглядає розгубленим.

Чого злякався Путін

Не так давно Володимир Путін сидів навпроти індійського лідера Нарендри Моді й виглядав дуже напруженим і розгубленим, а Моді фактично сказав йому: "Припиніть цю війну, вона всім набридла".

Путін протягом 25 років контролював свій образ серйозного державного діяча. Його фотографували за штурвалом винищувачів, верхи на конях, на борту авіаносців або за довгими столами навпроти командувачів. Увесь цей образ був ретельно продуманий.

Тепер він визнає, що перебуває в небезпеці. Це кардинальний психологічний зсув. Путін розуміє, що кільце навколо нього стискається через удари України. Він знає, що мусить продемонструвати своєму оточенню хоча б якийсь результат,

– пояснив журналіст.

Це одне з небагатьох його правдивих зізнань, але це не означає, що він захопить Донбас і зупиниться. Він продовжить агресію.

Росії важливо тероризувати нашу столицю

Щодо ударів по Києву, то найстрашніше полягає в тому, що повітряні тривоги звучать практично щогодини. У місті безперервно тривають атаки ракет і дронів. Зараз Київ виглядає як прифронтове місто, ніби російські війська перебувають усього за п’ять кілометрів.

Я щойно повернувся з прифронтового Краматорська до Києва. Тепер ці міста виглядають майже однаково. Найнебезпечніше полягає в тому, що люди вже почали називати це новою нормою,

– додав Кейлін Робертсон.

Це дуже небезпечно, оскільки так відбувається нормалізація терору, який повторюється щодня. Росія атакує цивільних і інфраструктуру. Нещодавно загинули семеро залізничників. Це навмисні удари по цивільних, які покликані залякувати людей.

"Коли українці щоранку прокидаються після таких атак, але продовжують жити, працювати або займатися тим, що люблять, це стійкість. Але коли решта світу живе так, ніби нічого не відбувається, це вже не стійкість, а прийняття тероризму. Це зовсім різні речі", – підкреслив документаліст.

Повна розмова з Кейліном Робертсоном: дивіться відео

Раніше влучання ракети по Києву ставало головною новиною. Тепер це лише чергове сповіщення на телефоні. Люди звикають, але це не означає, що це норма. Росія саме на це й розраховує. Вона хоче, щоб люди вважали терор нормою. Вона розраховує на втому, на те, що всі до цього звикнуть.

Росія прагне, щоб її дії сприймали як щось звичне або порівнювали з українськими ударами. Україна атакує в Росії склади, які фінансують війну. Росія щодня запускає дрони по Києву, влучає в житлові будинки, знищує залізниці та вбиває залізничників. Ці речі не можна порівнювати,

– додав журналіст.

Щодо заяви про нібито можливість застосування Росією ядерної зброї, то їх потрібно ігнорувати. А представників Росії не варто запрошувати на світові заходи. Усіх, хто пов’язаний із російським урядом, необхідно повністю ізолювати й не сприймати серйозно.

Єдина мова російської влади, на яку варто звертати увагу, — це ракети й дрони, які вона щодня запускає по Києву, та її злочини проти мирних жителів. Вчинки говорять голосніше за слова. Адже слухати російські заяви про мирні угоди або погрози — марна трата часу.