Цель России – сделать Киев непригодным для жизни, – NYT

Кремль на протяжении многих лет пытался заставить Украину подчиниться. Этой зимой его атаки оказались самыми разрушительными за всю историю войны.

Киев сталкивается с самой тяжелой ситуацией с начала войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Как Киев живет без света и тепла?

Супруги из Киева, юрист Юлия Михайлюк и менеджер телестанции Игорь Гончарук, годами жили в большой современной квартире в популярном районе столицы, называя ее "нашей маленькой крепостью". Даже после того, как их жилье пострадало от ракетного удара, они остались в городе, снимая другое жилье.

Но на этой неделе новые удары беспилотников и ракет оставили Киев практически без электроэнергии и отопления. В квартире супругов температура падала до около -12 градусов по Фаренгейту (+3 по Цельсию). Господин Гончарук пытался обогреть помещение, установив обогреватель и положив кирпичи на газовую плиту, но это не дало эффекта. В конце концов они решили взять годовалого сына и поехать к родственникам в деревню.

Не хочу говорить, что это просто неудобство. Это гораздо хуже дискомфорта,

– сказала госпожа Михайлюк, заворачивая сына Маркияна во флис и жилеты.

Какая цель российских ударов по Киеву?

Хотя Киев, город с тремя миллионами жителей, уже не впервые испытывает отключения, нынешние атаки имеют серьезные последствия. Электроснабжение было ограничено на несколько дней подряд, около 500 многоэтажек остались без отопления – самый большой сбой с начала войны, сообщает власть.

Несмотря на то, что боевые действия идут на востоке страны, столица остается символическим объектом. Она вне досягаемости российской пехоты, но в пределах ракет и беспилотников, цель которых – сделать Киев непригодным для жизни в холодное время.

Во время первой зимы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва пыталась вывести из строя всю национальную электросеть. Украинские энергетики смогли компенсировать повреждения, перенаправив мощности. Также были атаки на трансформаторные станции возле атомных электростанций – ключевых источников энергии.

Этой зимой Россия сконцентрировалась на Киеве, Одессе и Днепре. По словам Александра Харченко из "Исследовательского центра энергетической промышленности", план Москвы – изолировать города от национальной сети и поразить электростанции. Залпы повторяются примерно раз в две недели, чтобы усложнить ремонт.

В прошлую пятницу российские удары по трансформаторным подстанциям в Киеве и окрестностях отключили столицу от основных источников электроэнергии. Были поражены все три газо- и угольные электростанции города, что прекратило внутреннее отопление и производство электричества.

Город оказался в темноте. Киев превратился в ледяную панораму с деревьями, покрытыми инеем, и снежными сугробами под зимним солнцем. Во вторник город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт, получал менее десятой части от потребности. Электричество направляли только на критические объекты: метро, водонасосы, больницы. Большинство домов оставались без тепла.

В то же время в городской ПВО заканчиваются боеприпасы, в частности ракеты Patriot. Мэр просит западных союзников увеличить поставки. Повторные удары затрудняют ремонт: некоторые объекты, восстановлены после пятничного удара, снова были повреждены в понедельник.

Кличко советует киевлянам, которые могут, временно переехать к родственникам в другие города, но призыва к эвакуации нет.

Мороз стал политическим оружием России

Атаки обострили политическую борьбу. Президент Зеленский заявил, что офис мэра что офис мэра "сделал очень мало" для подготовки к ударам. Мэр ответил, что городские службы делали максимум, а политика может подождать.

На улицах Киева жители закрывают разбитые окна, подметают осколки стекла, которое блестит на солнце. Беспилотники иногда не достигают цели и врезаются в жилые дома.

23-летний юрист Владимир Дородько спал в пуховике, когда неподалеку прогремел взрыв. Он осматривал обломки беспилотника и другие обломки, оставшиеся в квартире и на улице. Для многих это теперь ежедневная реальность.

"Люди устали", – говорит он, добавляя, что часть украинцев готова согласиться на прекращение войны даже с территориальными уступками. Дородько против сдачи восточных регионов, ведь это только усилит аппетиты Кремля.

Для украинцев нет другого выхода, кроме как держаться. Он даже видит в потере тепла определенную пользу: продукты не портятся в выключенном холодильнике – их выставляют на подоконник.

Госпожа Михайлюк и господин Гончарук пытались жить обычной жизнью несмотря на войну, но зима этого года стала критической. Квартира была невыносимо холодной, поэтому они утепляли ребенка флисовыми вещами и дополнительными носками.

Люди думают, что мирное соглашение улучшит ситуацию. Но это неправда. Становится только хуже,

– говорит госпожа Михайлюк.

Киев под угрозой гуманитарной катастрофы