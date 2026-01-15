Цель России – сделать Киев непригодным для жизни, – NYT
- Российские удары оставили Киев без электричества и отопления, пытаясь сделать город непригодным для жизни.
- Мэр Киева призвал жителей, которые могут, временно переехать, поскольку город получает менее десятой части от потребности электроэнергии.
Кремль на протяжении многих лет пытался заставить Украину подчиниться. Этой зимой его атаки оказались самыми разрушительными за всю историю войны.
Киев сталкивается с самой тяжелой ситуацией с начала войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.
Как Киев живет без света и тепла?
Супруги из Киева, юрист Юлия Михайлюк и менеджер телестанции Игорь Гончарук, годами жили в большой современной квартире в популярном районе столицы, называя ее "нашей маленькой крепостью". Даже после того, как их жилье пострадало от ракетного удара, они остались в городе, снимая другое жилье.
Но на этой неделе новые удары беспилотников и ракет оставили Киев практически без электроэнергии и отопления. В квартире супругов температура падала до около -12 градусов по Фаренгейту (+3 по Цельсию). Господин Гончарук пытался обогреть помещение, установив обогреватель и положив кирпичи на газовую плиту, но это не дало эффекта. В конце концов они решили взять годовалого сына и поехать к родственникам в деревню.
Не хочу говорить, что это просто неудобство. Это гораздо хуже дискомфорта,
– сказала госпожа Михайлюк, заворачивая сына Маркияна во флис и жилеты.
Какая цель российских ударов по Киеву?
Хотя Киев, город с тремя миллионами жителей, уже не впервые испытывает отключения, нынешние атаки имеют серьезные последствия. Электроснабжение было ограничено на несколько дней подряд, около 500 многоэтажек остались без отопления – самый большой сбой с начала войны, сообщает власть.
Несмотря на то, что боевые действия идут на востоке страны, столица остается символическим объектом. Она вне досягаемости российской пехоты, но в пределах ракет и беспилотников, цель которых – сделать Киев непригодным для жизни в холодное время.
Во время первой зимы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва пыталась вывести из строя всю национальную электросеть. Украинские энергетики смогли компенсировать повреждения, перенаправив мощности. Также были атаки на трансформаторные станции возле атомных электростанций – ключевых источников энергии.
Этой зимой Россия сконцентрировалась на Киеве, Одессе и Днепре. По словам Александра Харченко из "Исследовательского центра энергетической промышленности", план Москвы – изолировать города от национальной сети и поразить электростанции. Залпы повторяются примерно раз в две недели, чтобы усложнить ремонт.
В прошлую пятницу российские удары по трансформаторным подстанциям в Киеве и окрестностях отключили столицу от основных источников электроэнергии. Были поражены все три газо- и угольные электростанции города, что прекратило внутреннее отопление и производство электричества.
Город оказался в темноте. Киев превратился в ледяную панораму с деревьями, покрытыми инеем, и снежными сугробами под зимним солнцем. Во вторник город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт, получал менее десятой части от потребности. Электричество направляли только на критические объекты: метро, водонасосы, больницы. Большинство домов оставались без тепла.
В то же время в городской ПВО заканчиваются боеприпасы, в частности ракеты Patriot. Мэр просит западных союзников увеличить поставки. Повторные удары затрудняют ремонт: некоторые объекты, восстановлены после пятничного удара, снова были повреждены в понедельник.
Кличко советует киевлянам, которые могут, временно переехать к родственникам в другие города, но призыва к эвакуации нет.
Мороз стал политическим оружием России
Атаки обострили политическую борьбу. Президент Зеленский заявил, что офис мэра что офис мэра "сделал очень мало" для подготовки к ударам. Мэр ответил, что городские службы делали максимум, а политика может подождать.
На улицах Киева жители закрывают разбитые окна, подметают осколки стекла, которое блестит на солнце. Беспилотники иногда не достигают цели и врезаются в жилые дома.
23-летний юрист Владимир Дородько спал в пуховике, когда неподалеку прогремел взрыв. Он осматривал обломки беспилотника и другие обломки, оставшиеся в квартире и на улице. Для многих это теперь ежедневная реальность.
"Люди устали", – говорит он, добавляя, что часть украинцев готова согласиться на прекращение войны даже с территориальными уступками. Дородько против сдачи восточных регионов, ведь это только усилит аппетиты Кремля.
Для украинцев нет другого выхода, кроме как держаться. Он даже видит в потере тепла определенную пользу: продукты не портятся в выключенном холодильнике – их выставляют на подоконник.
Госпожа Михайлюк и господин Гончарук пытались жить обычной жизнью несмотря на войну, но зима этого года стала критической. Квартира была невыносимо холодной, поэтому они утепляли ребенка флисовыми вещами и дополнительными носками.
Люди думают, что мирное соглашение улучшит ситуацию. Но это неправда. Становится только хуже,
– говорит госпожа Михайлюк.
Киев под угрозой гуманитарной катастрофы
Из-за обстрела 9 января в Киеве около 400 многоэтажек остаются без отопления, что грозит гуманитарной катастрофой.
В соцсетях публикуют фото вытекания воды из разорванных труб в подъездах киевских многоэтажек.
13 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве к генераторам подключают целые жилые дома. Такие меры принимают в наиболее проблемных с точки зрения энергоснабжения районах города.