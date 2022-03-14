Обстрелы Краматорска, Мариуполя и Попасной: прокуратура начала 7 уголовных производств

Сегодня, 14 марта, из-за обстрелов Краматорска, Мариуполя и Попасной начато 7 уголовных производств

За процессуального руководства окружных прокуратур Донецкой области осуществляется досудебное расследование по 7 уголовным производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны за ст. 438 УК Украины.

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По каким фактам нарушений начаты уголовные производства

Утром 14 марта 2022 года вооруженные силы России обстреляли город Краматорск. В результате возгорания частного жилого дома погибли 2 человека пожилого возраста.

Кроме этого, за прошедшие сутки враг продолжал уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры окруженного Мариуполя. Погибло 4 человека, 1 получили ранения. Другие данные о пострадавших, поврежденного и разрушенного имущества устанавливаются.

В больницу Бахмута Донецкой области с множественными осколочными ранениями доставлены 3 жителей города Попасная Луганской области, которые получили ранения в результате артобстрела города 13 марта.

Также от массовых атак российских оккупантов получили повреждения частные жилые дома Авдеевки. На территорию парка "Железнодорожников" упала часть ракеты "Точка-У". К счастью, никто не пострадал.

Досудебное расследование по этим фактам продолжается.