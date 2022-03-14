За процесуального керівництва окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни за ст. 438 КК України.

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За якими фактами порушень розпочаті кримінальні провадження

Зранку 14 березня 2022 року збройні сили Росії обстріляли місто Краматорськ. Внаслідок загоряння приватного житлового будинку загинуло 2 осіб похилого віку.

Окрім цього, минулої доби ворог продовжував знищення мирних мешканців та цивільної інфраструктури оточеного Маріуполя. Загинуло 4 особи, 1 зазнала поранень. Інші дані щодо потерпілих, пошкодженого та зруйнованого майна встановлюються.

До лікарні Бахмута Донецької області з множинними осколковими пораненнями доставлено 3 мешканців міста Попасна Луганської області, які отримали поранення внаслідок артобстрілу міста 13 березня.

Також від масових атак російських окупантів зазнали пошкоджень приватні житлові будинки Авдіївки. На територію парку "Залізничників" впала частина ракети "Точка-У". На щастя, ніхто не постраждав.

Досудове розслідування за цими фактами триває.

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