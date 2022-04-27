Обстрелы моста в Одесской области: в ОВА объяснили, почему это стратегически важно для россиян
27 апреля 2022 , 08:53Читати новину українською
Оккупанты в очередной раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области. В ОВА объяснили, почему российские захватчики не оставляют попыток разрушить переправу.
27 апреля в 06:45 российские оккупанты снова обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона объяснил, почему для россиян очень важно разрушить его.
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