Массированный обстрел Авдеевки и не менее 5 "прилетов" в Константиновке: есть погибшие и раненые

Враг продолжает беспощадно атаковать населенные пункты Донбасса. В частности, 9 июля россияне совершили массированный обстрел Авдеевки и атаковали Константиновку, где было более 5 прилетов.

К сожалению, в результате есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в итоге событий дня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Атаковали все районы Авдеевки

Чиновник отметил, что россияне ведут активные обстрелы вдоль всей линии фронта. Кроме того, атакуют города в относительном тылу.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево. Один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины. Все преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!

– акцентировал Кириленко.

Какие удары на Донетчине нанес враг в этот день:

В Авдеевке в день было более 10 обстрелов. Там в очередной раз разрушились дома и гражданская инфраструктура во всех без исключений жилых кварталах. Информацию о пострадавших и объемах разрушений по состоянию на вечер еще устанавливают.

В Константиновке после "прилетов" по жилым массивам больше всего пострадавших – 18 человек. Также вечером уже было известно об одном погибшем, однако это количество может расти. Там же зафиксированы повреждения местных молокозаводов и мебельной фабрики.

Запустили ракеты в освобожденную от вражеских подразделений Павловку в Угледарской общине. Там разрушили дом местных жителей. К счастью, все обошлось без пострадавших.

В Марьинке в результате попадания снаряда войск России погибли не менее 1 человека. В соседней Красногоровке загорелся пожар в полях.

По Очеретинской общине били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Там обстреляли дачный кооператив в Новоселовке Первой. Люди в результате этого не пострадали.

Последствия российских ударов по гражданским в Донецкой области / Телеграм Павла Кириленко

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