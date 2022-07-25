Обстрелы буквально повсюду: в ОВА рассказали о ситуации в Донецкой области
Сейчас в Донецкой области сложная ситуация, ведь враг неустанно бьет вдоль всей линии фронта. Обстрелы буквально по всей территории области и подвергаются именно мирные районы.
Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она говорит, что обстрелы в области раздаются не только в горячих точках, где продолжаются бои, а повсюду.
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По ее словам, 25 июля враг снова накрыл Краматорск, были обстрелы и в Константиновке.
Также от обстрелов погиб человек в Марьинке, еще один человек погиб в Соледаре, в Авдеевке ранены и т.д. Такие обстрелы у нас каждый день,
– признается Игнатченко.
Представитель Донецкой ОВА подчеркнула, что о безопасности и нормализации ситуации говорить сейчас нельзя. Россияне прибегают к тактике террора мирного населения.
"На линии фронта, где стоят украинские защитники, все без изменений – ВСУ крепко держат свои позиции и сдавать их не собираются", – добавила она.
Игнатченко рассказала о последствиях обстрелов в Донецкой области. В частности, уже повреждены или разрушены более 65 тысяч домов, как частных, так и многоэтажек. Также повреждена половина образовательных заведений из 500.
Игнатченко о массированных обстрелах и ситуации в Донецкой области:
Ситуация на Донбассе: последние новости
- российские захватчики не оставляют попыток наступления на Донбассе. Но поскольку это не удается, то оккупанты продолжают просто бить по позициям ВСУ и обстреливать населенные пункты.
- 25 июля оккупанты нанесли авиаудары вблизи Углегорской ТЭС, которую они пытаются взять под свой контроль. Также под обстрелы попали Соледар и Покровский. Таким образом, враг пытается хоть как-то продвинуться вперед, попытавшись уничтожить позиции наших военных.
- Не обошлось и без штурмовых действий. Да, враг попытался продвинуться в направлении Вершина – Луганское. Но эту задачу оккупанты выполнить не смогли. Так что после провала вынуждены были отойти.
- В то же время продолжается наступление в направлении Мироновское – Луганское. Там все еще ведутся боевые действия.
- В планах врага – наступление и на Славянск. Но воплотить в жизнь это желание крайне непросто, так что оккупанты просто продолжают активно обстреливать наших военных на этом направлении.
- Оккупанты также пытались штурмовать направления Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. Но и там ВСУ успешно отбили у врага желание двигаться дальше.