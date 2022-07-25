Обстрелы буквально повсюду: в ОВА рассказали о ситуации в Донецкой области

Сейчас в Донецкой области сложная ситуация, ведь враг неустанно бьет вдоль всей линии фронта. Обстрелы буквально по всей территории области и подвергаются именно мирные районы.

Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она говорит, что обстрелы в области раздаются не только в горячих точках, где продолжаются бои, а повсюду.

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По ее словам, 25 июля враг снова накрыл Краматорск, были обстрелы и в Константиновке.

Также от обстрелов погиб человек в Марьинке, еще один человек погиб в Соледаре, в Авдеевке ранены и т.д. Такие обстрелы у нас каждый день,

– признается Игнатченко.

Представитель Донецкой ОВА подчеркнула, что о безопасности и нормализации ситуации говорить сейчас нельзя. Россияне прибегают к тактике террора мирного населения.

"На линии фронта, где стоят украинские защитники, все без изменений – ВСУ крепко держат свои позиции и сдавать их не собираются", – добавила она.

Игнатченко рассказала о последствиях обстрелов в Донецкой области. В частности, уже повреждены или разрушены более 65 тысяч домов, как частных, так и многоэтажек. Также повреждена половина образовательных заведений из 500.

Игнатченко о массированных обстрелах и ситуации в Донецкой области:



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