Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что обстрелы на Рождество возможны. Однако это не зависит от конкретной даты, передает 24 Канал.
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Враг рассредоточивает усилия
По словам Гуменюк, обстрелы вполне возможны вне зависимости от даты на календаре. Она подчеркнула, что сутки перед этим характеризовались мощными обстрелами.
Кроме того, фиксируют определенную активность беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины.
Это значит, что враг пытается рассредоточить и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что в этой нации нет ничего святого,
– сказала Гуменюк.
То есть в ВСУ не исключают возможных обстрелов 25 декабря.
Как изменились боевые действия на Юге за последние дни
- Российские захватчики существенно снизили применение управляемых авиабомб (КАБ) на Юге. Это произошло после того, как украинская ПВО уничтожила три российских бомбардировщика Су-34.
- Россияне нанесли один авиаудар и сбросили четыре управляемых авиабомб по Крынкам на левобережье Херсонской области. Перед этим оккупанты три раза наносили авиаудары и применили 15 КАБ по правому и левому берегам Херсонщины.
- По словам Юрия Игната в комментарии "Бабелю", ущерб Су-34 повлияет на то, что оккупанты не будут такими активными на южном направлении определенное время, чтобы уменьшить риски для себя. Это существенно повлияло на психологическое состояние оккупантов на этих позициях.