Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що обстріли на Різдво можливі. Однак це не залежить від конкретної дати, передає 24 Канал.

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Ворог розосереджує зусилля

За словами Гуменюк, обстріли цілком можливі незалежно від дати на календарі. Вона наголосила, що доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами.

Крім цього, фіксують певну активність безпілотних літальних апаратів в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади.

Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого,

– сказала Гуменюк.

Тобто у ЗСУ не виключають можливих обстрілів 25 грудня.

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