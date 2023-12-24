Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що обстріли на Різдво можливі. Однак це не залежить від конкретної дати, передає 24 Канал.
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Ворог розосереджує зусилля
За словами Гуменюк, обстріли цілком можливі незалежно від дати на календарі. Вона наголосила, що доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами.
Крім цього, фіксують певну активність безпілотних літальних апаратів в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади.
Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого,
– сказала Гуменюк.
Тобто у ЗСУ не виключають можливих обстрілів 25 грудня.
Як змінились бойові дії на Півдні за останні дні
- Російські загарбники суттєво зменшили застосування керованих авіабомб (КАБ) на Півдні. Це сталося після того, як українська ППО знищила три російських бомбардувальники Су-34.
- Росіяни завдали одного авіаудару і скинули чотири керовані авіабомби по Кринках на лівобережжі Херсонської області. Перед цим окупанти три рази завдавали авіаударів і застосували 15 КАБів по правому і лівому берегах Херсонщини.
- За словами Юрія Ігната у коментарі "Бабелю", збиття Су-34 вплине на те, що окупанти не будуть такими активними на південному напрямку певний час, щоб зменшити ризики для себе. Це суттєво вплинуло на психологічний стан окупантів на цих позиціях.