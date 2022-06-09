Обстрелы не останавливаются, – Гайдай объяснил тактику оккупонтов в Северодонецке

В Северодонецке продолжаются тяжелые бои, оккупанты обстреливают город артиллерией. Однако тактика россиян достаточно примитивна.

Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он объяснил, что Северодонецк – небольшой город, поэтому там каждая улица имеет большое значение в процентах.

Обратите внимание Битва за Северодонецк – одна из самых трудных в течение этой войны, – Зеленский

Тактика россиян примитивна, – Гайдай

Сергей Гайдай сказал, что когда бои проходят на одной или другой улице Северодонецка, то изменение линии границы боевых действий на одно или даже пол улицы может в процентном значении показывать 5 – 10%.

Внутри города продолжаются уличные бои, россияне постоянно обстреливают ту часть, которую контролирует Украина.

"Тактика у них очень примитивная. Они начинают, например, с левого фланга на правый или наоборот вести артиллерийский обстрел. Затем, как только он проходит – даже иногда не дождавшись – они бросают какие-либо силы в атаку", – отметил Гайдай.

Наши их отвергают и потом снова начинается артиллерийский обстрел. И так постоянно длится, круглосуточно. "Промку" (промзону – 24 канал) обстреливают очень мощными калибрами,

– заявил глава Луганской ОВА.

Такая же тактика – в Рубежном и Попасной

Сергей Гайдай подтвердил, что тактика, применяемая русскими в Северодонецке, напоминает характер боев, которые были за Рубежное и Попасную. То есть уничтожают всю застройку, которая может быть оборонительными сооружениями, а дальше – попытки прорыва и штурма.

"Они уничтожают вообще все, что хоть как-то можно использовать для обороны. Просто целенаправленно постоянно продолжаются обстрелы, они не останавливаются", – заявил Сергей Гайдай.

Что происходит в Северодонецке: последние новости

Украинские воины в Северодонецке, по информации советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, нанесли мощные потери российским оккупантам. В настоящее время захватчики избегают прямых столкновений с Вооруженными Силами Украины, одновременно применяют авиацию и артиллерию.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что все так называемые дедлайны оккупантов по захвату Северодонецка проваливаются. Планы "взять" город до 10 июня - нереальны, поэтому враг вынужден в дальнейшем передвигать соответствующие даты, мол, "так и надо".

Кроме того, Владимир Зеленский уже заявил, что битва за Северодонецк может быть одним из самых трудных в течение всей этой войны. Президент Украины сказал, что во многом именно там решается судьба нашего Донбасса.

Глава Луганской ОВА о тактике россиян: смотрите видео 24 канала