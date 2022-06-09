Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він пояснив, що Сєвєродонецьк – невелике місто, тому там кожна вулиця має велике значення у відсотках.
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Тактика росіян примітивна, – Гайдай
Сергій Гайдай сказав, що коли бої проходять на одній чи іншій вулиці Сєвєродонецька, то зміна лінії кордону бойових дій на одну чи навіть на пів вулиці може у відсотковому значенні показувати 5 – 10%.
Всередині міста тривають вуличні бої, росіяни постійно обстрілюють ту частину, яку контролює Україна.
"Тактика в них дуже примітивна. Вони починають, наприклад, з лівого флангу на правий або навпаки вести артилерійський обстріл. Потім, як тільки він проходить – навіть інколи не дочекавшись – вони кидають якісь сили в атаку", – зазначив Гайдай.
Наші їх відкидають і потім знову починається артилерійський обстріл. І так постійно триває, цілодобово. "Промку" (промзону – 24 канал) обстрілюють дуже потужними калібрами,
– заявив голова Луганської ОВА.
Така ж тактика – у Рубіжному та Попасній
Сергій Гайдай підтвердив, що тактика, яку росіянами застосовують у Сєвєродонецьку, нагадує характер боїв, які були за Рубіжне та Попасну. Тобто знищують всю забудову, яка потенційно може бути оборонними спорудами, а далі – спроби прориву і штурму.
"Вони знищують взагалі все, що хоча б якось можна використовувати для оборони. Просто цілеспрямовано постійно тривають обстріли, вони не зупиняються", – заявив Сергій Гайдай.
Що відбувається у Сєвєродонецьку: останні новини
- Українські воїни у Сєвєродонецьку, за інформацією радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, завдали потужних втрат російським окупантам. Наразі загарбники уникають прямих зіткнень зі Збройними Силами України, водночас застосовують авіацію та артилерію.
- Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що всі так звані дедлайни окупантів щодо захоплення Сєвєродонецька провалюються. Плани "взяти" місто до 10 червня – нереальні, тому ворог змушений надалі пересувати відповідні дати, мовляв, "так і треба".
- Крім того, Володимир Зеленський вже заявив, що битва за Сєвєродонецьк може бути однією з найважчих протягом всієї цієї війни. Президент України сказав, що багато в чому саме там вирішується доля нашого Донбасу.
Голова Луганської ОВА про тактику росіян: дивіться відео 24 каналу