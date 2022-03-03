Обстрелы не останавливаются, враг целенаправленно разрушает Харьков, – Терехов
Источник:телеграм Игоря Терехова
Россияне продолжают обстреливать мирный Харьков, пытаются разрушить инфраструктуру города. Однако местное население не намерено сдаваться.
Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Он сообщил, что оккупанты бомбили Салтовское трамвайное депо – сгорели несколько новых автобусов, трамваев.
Обратите внимание Низкий поклон нашим защитникам, они удерживают врага на подступах к городу, – мэр Харькова
Мы выдержим это испытание, – Терехов
"Враг целенаправленно разрушает инфраструктуру Харькова. Бьет в подстанции, выключая электроэнергию города, бьет по нашим котельным, останавливая теплоснабжение. Бьет по жилым домам, уничтожая харьковчан", – сказал Терехов.
Мэр призвал жителей Харькова не выходить из укрытий. Он объяснил, что гуманитарная помощь в большом количестве идет и частично уже в городе.
"Мы будем держаться. Мы выдержим это испытание и мы обязательно победим. Потому что это – город Харьков, мы – харьковчане, мы вместе и это самое главное", – подчеркнул Игорь Терехов.
Терехов обратился к горожанам: смотрите видео
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