Враг ударил по предприятию в Николаеве и обстрелял область

30 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву и обстреляли область из разных видов оружия.

Ситуация в Николаеве

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА со ссылкой на оперативное командование "Юг". По его словам, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева реактивными системами залпового огня "Смерч" с запрещенными кассетными снарядами.

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Также утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам, информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Ситуация в Николаевской области

Баштанский район: 30 июня, во второй половине дня россияне обстреляли Ингульскую общину. Удары нанесли вне населенных пунктов. В результате некоторые населенные пункты обесточены. Информации о пострадавших нет.

Также 1 июля, около 04:30, оккупанты обстреляли Широковскую общину, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Россияне продолжают активно обстреливать Березнеговатскую общину по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: 30 июня с 16:50 на территории Парутинского Старостинского округа Куцурубской общины российские захватчики обстреляли кассетными боеприпасами окрестности с. Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет.

Также 30 июня, примерно с 20.55, были обстрелы с. Засилье Первомайской общины. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.

Ночью, 1 июля, обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет.

Утром 1 июля россияне обстреляли с. Старая Богдановка Радсадовской общины. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет.

Первомайский район: утром, 1 июля, около 05.20, в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границы с Кировоградской областью. По состоянию на 08:20 идут поиски падения.

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