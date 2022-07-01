Ситуація в Миколаєві

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА з посиланням на оперативне командування "Південь". За його словами, минулої доби окупанти обстріляли Корабельний район Миколаєва реактивними системами залпового вогню "Смерч" з забороненими касетними снарядами.

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Також вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів, інформація про потерпілих та наслідки уточнюється.

Ситуація в Миколаївській області

Баштанський район: 30 червня, у другій половині дня росіяни обстріляли Інгульську громаду. Удари завдали поза межами населених пунктів. Внаслідок цього деякі населені пункти знеструмлено. Інформацією про потерпілих немає.

Також 1 липня, близько 04:30, окупанти обстріляли Широківську громаду, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Росіяни продовжують активно обстрілювати Березнегуватську громаду по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами околиці с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також 30 червня, приблизно з 20:55, були обстріли с. Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

Вночі, 1 липня, обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

Вранці, 1 липня, росіяни обстріляли с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.

Первомайський район: вранці, 1 липня, близько 05:20, у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Станом на 08:20 йдуть пошуки місця падіння.

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