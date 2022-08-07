Обстрелы россиянами Николаева: в городе подсчитали сумму ущерба, нанесенного врагом за время войны
Источник:телеграм Александра Сенкевича
российские обстрелы Николаева не утихают – только за ночь с 6 на 7 августа оккупанты ударили по городу трижды. Мэр областного центра Александр Сенкевич назвал сумму ущерба, нанесенного врагом с 24 февраля.
По его информации, за время полномасштабного вторжения россии Николаев понес разрушения в результате обстрелов оккупантов на почти 790 миллионов гривен. Кроме того, чиновник назвал страшную общую цифру николаевцев, погибших и раненых в результате российской агрессии.
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Ущерб и жертвы в Николаеве в результате российских обстрелов
Александр Сенкевич подчеркнул, что в ночь на 7 августа российские террористы атаковали Николаев трижды – около 4 часов ночи, в 5:00 и в половине седьмого утра. По предварительной информации, оккупанты попали в промышленные предприятия в окрестностях города.
В целом же российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен – с 24 февраля в результате вражеских обстрелов было повреждено более 500 многоэтажек, из которых 30% пострадали от огня неоднократно и имеют повторные разрушения.
Кроме того, повреждения получили около 700 частных домов, 70 из них – вообще не подлежат восстановлению. Вместе с тем, кроме жилья, в Николаеве повреждено 209 объектов разного направления, в частности:
- 49 учебных заведений;
- 44 объекта коммунальной собственности;
- 20 заведений культуры;
- 17 заведений здравоохранения;
- 15 спортивных объектов;
- 4 заведения социальной защиты;
- 60 других объектов, в частности торговые заведения, аптеки, частные предприятия и т.д.
С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли, среди них – один ребенок. 619 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 8 детей,
– подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что только в результате удара российских оккупантов по Корабельному району Николаева 5 августа погиб один мужчина 1980 года рождения. Ранения получил как минимум 21 человек. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, обстрелы населенных пунктов области в последние дни значительно усилились. В общинах на админгранице с Херсонской областью интенсивный огонь вообще не утихает.
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