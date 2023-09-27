Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, какая именно зенитно-ракетная система имеет мощности защитить Одесскую область от "Ониксов", которыми россияне бьют по украинским портам.

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Шантаж в чистом виде

Россия наносит удары именно по Одессе, потому что пытается вернуться к зерновому соглашению. Ведь россияне хотят, чтобы их "Россельхозбанк" подключили к системе SWIFT. А также, чтобы было разблокировано движение российских судов, потому что у западных компаний нет желания их страховать.

Это шантаж в чистом виде, когда россияне почти каждую ночь обстреливают порты Одесской области. Ведь это уже связано с украинским трафиком судов и грузов, которые они пытаются остановить. Это режим террора,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако прикрывать Одессу нужно, как и все украинские прифронтовые зоны, где есть транзитный трафик, это – Николаев, Херсон, Харьков.

"Украина не может решить этот вопрос самостоятельно. Нужно нашим партнерам продемонстрировать важность закрытия городов Украины, имеющих количество жителей от 100 тысяч и выше. Для того чтобы места компактного проживания украинцев прикрыть с воздуха", –отметил полковник ВСУ в запасе.

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Может прикрыть Одессу

Одессу, по его мнению, вместе с ее портовой инфраструктурой оптимально закрывать ЗРК SAMP/T. Кроме того, он может защитить и от баллистических ракет.

Радиус действия этой системы – более 100 километров, также она хорошо фиксирует цели и над водой. Эта система имеет неплохие локаторы, и как бы "Оникс" не двигался (на большой высоте или на малой, у воды), SAMP/T его перехватит.

SAMP/T Это зенитный ракетный комплекс дальнего действия, который может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Комплекс также может уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 25 километров и на такой же высоте.

"Ракеты, используемые на SAMP/T, фрако-итальянские – Aster 30 системы "воздух – воздух" с пусковым ускорителем. И эта ракета может перехватить, в частности, "Ониксы", – подчеркнул Роман Свитан.

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