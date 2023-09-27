Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, яка саме зенітно-ракетна система має потужності захистити Одещину від "Оніксів", якими росіяни б'ють по українських портах.

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Шантаж у чистому вигляді

Росія завдає ударів саме по Одесі, тому що намагається повернутися до зернової угоди. Адже росіяни хочуть, щоб їхній "Россельхозбанк" під'єднали до системи SWIFT. А також, щоб був розблокований рух російських суден, тому що західні компанії не мають бажання їх страхувати.

Це є шантаж у чистому вигляді, коли росіяни майже щоночі обстрілюють порти Одещини. Адже це пов'язано вже з українським трафіком суден та вантажів, які вони намагаються зупинити. Це режим терору,

– підкреслив військовий експерт.

Проте прикривати Одесу потрібно, як і всі українські прифронтові зони, де є транзитний трафік, а це – Ніколаєв, Херсон, Харків.

"Україна не може розв'язати це питання самостійно. Потрібно нашим партнерам продемонструвати важливість закриття міст України, які мають кількість жителів від 100 тисяч та вище. Для того, щоб місця компактного проживання українців прикрити з повітря", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

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Може прикрити Одесу

Одесу, на його думку, разом з портовою інфраструктурою оптимально закривати ЗРК SAMP/T. Він, крім того, він може захистити й від балістичних ракет.

Радіус дії цієї системи – понад 100 кілометрів, також вона добре фіксує цілі й над водою. Ця система має непогані локатори, і як би "Онікс" не рухався (на великій висоті чи на малій, біля води), SAMP/T його перехопить.

SAMP/T Це зенітний ракетний комплекс далекої дії, що може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Комплекс також може знищувати балістичні ракети на відстані до 25 кілометрів та на такій саме висоті.

"Ракети, які використовуються на SAMP/T, франко-італійські – Aster 30 системи "повітря – повітря" з пусковим прискорювачем. І ця ракета може перехопити зокрема "Онікси", – наголосив Роман Світан.

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