Росія 25 вересня завдала терористичного удару по Одесі. За словами волонтерки, ця ніч супроводжувалась свистінням ракет, звуком "Шахедів", вибухами та пострілами.

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"Було просто жахливо"

Катерина написала, що "намагалась залізти на ручки до кого завгодно, тільки би це все закінчилося".

Було таке відчуття, що моя домівка вночі просто складеться,

– поділилась жінка.

А потім вона дивилась як горить будівля, де волонтерка провела майже 10 років, коли працювала в туристичній компанії – на Морвокзал.

"На місце, де ми все дитинство зустрічали нашого батька з рейсів. Де на 17 причалі, ми з сестрою прожили декілька місяців на вітрильнику "Дружба", на якому наш батько працював і всі наші друзі заздрили нам як дурні", – розповіла вона.

Також Катерина написала, що дивилась, як горів готель. За її словами, хоч одесити не дуже його любили, дивитись на це "звільнення" все одно було жахливо.

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