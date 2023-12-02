Оккупанты уже не впервые атакуют конкретные несколько мест в Одесской области. Подробнее о них 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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Детали о ночной атаке Одесчины
Ночью 2 декабря россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область дронами-камикадзе. Именно беспилотники используются для долгих атак, которые начинают еще с ночи.
Ожидаемая атака в связи с определенными новшествами в тактике врага. Сейчас он начинает атаковать поздно вечером, дальше атаки "Шахедами" распространяются по регионам и продолжаются до утра,
– заметил Сергей Братчук.
Этой ночью, как и многими другими, атаки россиян были направлены на Измаильский, Белгород-Днестровский районы и Одессу. Туда враг запустил 11 "Шахедов", 10 из которых удалось уничтожить силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам.
Удачно поработали и пограничники.
"Такие сбивания (10 из 11 дронов) успешны, и половина этого успеха – это работа именно мобильных огневых групп. Есть эффективность от их работы, и в этом направлении двигаемся в частности на южных территориях", – отметил Братчук.
Главной целью оккупантов была инфраструктура. Одно попадание было, возник пожар, который быстро потушили спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал.
Сергей Братчук о ночной атаке дронами: смотреть видео
Чем атакуют россияне
Интенсивность обстрелов южных областей сейчас высокая, атаки врага происходят фактически ежедневно.
Если враг привлекает тактическую авиацию, то пытается сбрасывать морские мины в направлении нашего морского коридора и на юге Одесской области. Инструменты давления со стороны врага являются традиционными,
– подчеркнул Братчук.
Активнее всего россияне сейчас все же используют "Шахеды". Ракетами бьют реже, и обычно это противолокационные ракеты Х-31П.
Добавим, что в Черном море находятся 4 вражеских корабля. Еще вчера, 1 декабря, их было 9 – впервые за последнее время, когда их было так много. Ракетоносители пока отсутствуют.
Последняя атака россиян на Украину: что известно
- Вечером 1 декабря, около 20:44, для Одесской области объявили об опасности нескольких групп беспилотников из Черного моря, летящих в сторону Белгород-Днестровского района. Уже около 21:10 сообщили, что в области работает противовоздушная оборона. Отбой тревоги был объявлен в 21:46.
- В то же время дальше опасность распространилась на другие области. Речь идет о Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Запорожской областях.
- Уже ночью 2 декабря взрывы прогремели в Днепре. К утру в Воздушных силах сообщили, что россияне пытались атаковать Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59, ее удалось сбить.