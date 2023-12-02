Оккупанты уже не впервые атакуют конкретные несколько мест в Одесской области. Подробнее о них 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Детали о ночной атаке Одесчины

Ночью 2 декабря россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область дронами-камикадзе. Именно беспилотники используются для долгих атак, которые начинают еще с ночи.

Ожидаемая атака в связи с определенными новшествами в тактике врага. Сейчас он начинает атаковать поздно вечером, дальше атаки "Шахедами" распространяются по регионам и продолжаются до утра,

– заметил Сергей Братчук.

Этой ночью, как и многими другими, атаки россиян были направлены на Измаильский, Белгород-Днестровский районы и Одессу. Туда враг запустил 11 "Шахедов", 10 из которых удалось уничтожить силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам.

Удачно поработали и пограничники.

"Такие сбивания (10 из 11 дронов) успешны, и половина этого успеха – это работа именно мобильных огневых групп. Есть эффективность от их работы, и в этом направлении двигаемся в частности на южных территориях", – отметил Братчук.

Главной целью оккупантов была инфраструктура. Одно попадание было, возник пожар, который быстро потушили спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сергей Братчук о ночной атаке дронами: смотреть видео

Чем атакуют россияне

Интенсивность обстрелов южных областей сейчас высокая, атаки врага происходят фактически ежедневно.

Если враг привлекает тактическую авиацию, то пытается сбрасывать морские мины в направлении нашего морского коридора и на юге Одесской области. Инструменты давления со стороны врага являются традиционными,

– подчеркнул Братчук.

Активнее всего россияне сейчас все же используют "Шахеды". Ракетами бьют реже, и обычно это противолокационные ракеты Х-31П.

Добавим, что в Черном море находятся 4 вражеских корабля. Еще вчера, 1 декабря, их было 9 – впервые за последнее время, когда их было так много. Ракетоносители пока отсутствуют.

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