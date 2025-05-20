Уже было два кейса, в ВМС рассказали о главных угрозах для Юга, в частности Одесской области
- Юг Украины, в частности Одесская область, находится под угрозой российских ракетных обстрелов, в частности из-за присутствия авиации и ракетных комплексов в Крыму.
- Два случая обстрелов весной нанесли ущерб портовой инфраструктуре, в результате одного обстрела погибли 4 гражданских моряка, иностранные граждане.
Юг Украины находится под угрозой российских ракетных обстрелов. В Военно-морских силах рассказали о главных опасностях для южных областей, в частности Одесской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ВМС Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
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Какие существуют угрозы для южных областей
По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас основной проблемой остается присутствие авиации и наличие оперативно-тактических ракетных комплексов на территории временно оккупированного Крыма.
Этой весной уже имеем 2 кейса применения подобных систем для обстрелов юга Одесской области. Прошлый обошел чудом без жертв, но тоже был нанесен по портовой гражданской инфраструктуре. Во время предыдущего обстрела было 4 погибших – гражданских моряков, иностранных граждан,
– рассказал представитель Военно-морских сил.
К слову, Одесская область также страдает от атак "Шахедами". Например, последний серьезный обстрел был в ночь на 16 мая.
Тогда россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. Травмы получили три человека.