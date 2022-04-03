Обстрелы по Кривому Рогу оккупанты ведут из Херсонской области, – Вилкул

Накануне оккупанты впервые обстреляли жилую инфраструктуру в районе Кривого Рога. Представители власти говорят, что оккупанты проводят обстрелы с территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул. Он отметил, что Ингулецкий район россияне обстреляли из "Смерчей".

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Врага оттеснили от границ Днепропетровской области

Вилкул отметил, что ситуация в регионе полностью контролируется вооруженными силами Украины. Врага оттеснили от границ Днепропетровской области, линия фронта уже проходит на Херсонщине.

"Грады" в Кривой Рог не достают, поэтому они били "Смерчами". Это более дальнобойная система реактивной артиллерии,

– объяснил Вилкул.

Оккупанты использовали запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы. Повреждены более десятка домов в частном секторе, учебное заведение и АЗС. Жертв удалось избежать, так как с этой территории раньше времени провели эвакуацию людей.

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Вилкул сообщил, что уже выяснили, с какого конкретно места вели обстрелы. Оно расположено в Херсонской области.