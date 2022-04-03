Про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул. Він зазначив Інгулецький район росіяни обстріляли зі "Смерчів".

До теми Росіяни обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині

Ворога відтіснили від кордонів Дніпропетровської області

Вілкул зазначив, що ситуація в регіоні повністю контролюється Збройними Силами України. Ворога відтіснили від кордонів Дніпропетровської області, лінія фронту уже проходить на Херсонщині.

"Гради" до Кривого Рогу не дістають, тому вони били "Смерчами". Це більш далекобійна система реактивної артилерії,

– пояснив Вілкул.

Окупанти використали заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси. Пошкоджені більше ніж десяток будинків у приватному секторі, навчальний заклад та АЗС. Жертв вдалось уникнути, адже з цієї території завчасно провели евакуацію людей.

Зверніть увагу! Вілкул повідомив, що вже з'ясували з якого конкретно місця вели обстріли. Воно розташоване у Херсонській області.