Россия начала активнее обстреливать приграничье оптоволоконными дронами, – Демченко

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко отметил, что линию границы можно приравнивать к линии фронта. Там атаки, в том числе дронами, фиксируются ежедневно.

Больше всего под обстрелы попадает Сумская и Харьковская области. Меньше ударов приходится по Черниговской области.

Враг продолжает обстреливать наше приграничье... За последнее время мы видим преимущество в использовании врагом беспилотных летательных аппаратов, которые сбрасывают взрывные устройства. Это FPV-дроны. В том числе на оптоволокне,

– рассказал Демченко.

Он отметил, что ранее российская армия обстреливала приграничные регионы преимущественно артиллерией.