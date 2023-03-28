Россияне накапливают в Беларуси ракеты, которые могут использоваться в конкретных целях. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

Смотрите также Какая судьба ждет Беларусь с ядерным оружием

Бульба сообщил, что учения, "бегание туда-сюда" белорусских военных прежде всего направлены на защиту своей территории. Совместные учения белорусского войска с другими подразделениями направлены на отработку ДРГ и НЗФ (незаконных вооруженных формирований).

Они только себя объявили законными, а все остальное – незаконными,

– добавил говорящий.

Какая цель обстрелов из Беларуси

По словам оппозиционера, только на совместных военных учениях с россиянами белорусские самолеты имитировали отработку по украинским территориям по указаниям самолета А-50.

Он рассказал, что сейчас пока неизвестно, для чего создается пятый полк воздушной обороны, кроме четырех существующих, в Беларуси.

Бульба вспомнил слова украинского Генштаба, что в ближайшее время из России доставят в Беларусь много ракет, чтобы работать с территории Беларуси по западу Украины по железнодорожным узлам.

Это делается, чтобы все-таки прекратить поставки вооружения Западу,

– добавил спикер.

Бульба прокомментировал возможность увеличения обстрелов из Беларуси: смотреть видео

Россияне везут в Беларусь комплексы С-300В

Оппозиционер назвал использование воздушной обороны в Беларуси в режиме "земля – земля" маловероятным.

Сейчас террористы привезли в пятый полк воздушной обороны Беларуси комплексы С-300В, от которых в свое время белорусы отказались, считая их слишком дорогими в обслуживании.

Бульба убежден, что эффективность таких комплексов будет совсем небольшой при работе по железнодорожным рельсам на территории Украины.

Россияне обстреливают прифронтовые регионы из РСЗО