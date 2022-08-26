россияне выпустили по Сумской области 140 мин и снарядов: травмы получили 4 человека

В течение дня 26 августа российские оккупанты выпустили по приграничным районам Сумской области 140 мин и снарядов. Из-за этого 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей.

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Последствия обстрелов оккупантов

Под огнем захватчиков 26 августа оказались общины Шосткинского и Сумского районов, а именно:

Эсманское общество;

Шалыгинская община;

Великописаревское общество;

Хотинская община;

Миропольское общество;

Белопольское общество.

В результате атак 4 мирных жителей получили ранения и находятся в больницах.

Около 6:30 россияне из гранатометов обстреливали Белопольское общество. Там зафиксировали пять вражеских прилетов.

Спустя менее чем через час оккупанты атаковали Великописаревскую общину. Там было зафиксировано 6 прилетов из минометов и около 40 из реактивной системы залпового огня "Град".

Обстрелы Сумщины: главное

После того, как Вооруженные Силы освободили от оккупантов территорию Севера, оккупанты начали ежедневно обстреливать ее со своей территории. В середине августа количество ежедневных прилетов перевалило за 200.

Председатель ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что оккупанты обстреливают все приграничные территории – от Черниговской области до Харьковской в районе 5 – 10 километров от границы с россией. Каждый день фиксируют около 100 вражеских снарядов и мин, однако 13 августа эта цифра выросла до 223.

Для атак россия использует разные виды артиллерии, самоходные артиллерийские установки, минометы и реактивные системы залпового огня. Оккупанты совершают террор против мирного населения, разрушая гражданскую инфраструктуру, частные дома и хозяйства.

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