россияне выпустили по Сумской области 140 мин и снарядов: травмы получили 4 человека
Источник:Дмитрий Живицкий
В течение дня 26 августа российские оккупанты выпустили по приграничным районам Сумской области 140 мин и снарядов. Из-за этого 4 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей.
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Последствия обстрелов оккупантов
Под огнем захватчиков 26 августа оказались общины Шосткинского и Сумского районов, а именно:
- Эсманское общество;
- Шалыгинская община;
- Великописаревское общество;
- Хотинская община;
- Миропольское общество;
- Белопольское общество.
В результате атак 4 мирных жителей получили ранения и находятся в больницах.
Около 6:30 россияне из гранатометов обстреливали Белопольское общество. Там зафиксировали пять вражеских прилетов.
Спустя менее чем через час оккупанты атаковали Великописаревскую общину. Там было зафиксировано 6 прилетов из минометов и около 40 из реактивной системы залпового огня "Град".
Обстрелы Сумщины: главное
После того, как Вооруженные Силы освободили от оккупантов территорию Севера, оккупанты начали ежедневно обстреливать ее со своей территории. В середине августа количество ежедневных прилетов перевалило за 200.
Председатель ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что оккупанты обстреливают все приграничные территории – от Черниговской области до Харьковской в районе 5 – 10 километров от границы с россией. Каждый день фиксируют около 100 вражеских снарядов и мин, однако 13 августа эта цифра выросла до 223.
Для атак россия использует разные виды артиллерии, самоходные артиллерийские установки, минометы и реактивные системы залпового огня. Оккупанты совершают террор против мирного населения, разрушая гражданскую инфраструктуру, частные дома и хозяйства.
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