Об этом 24 Каналу заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, отметив, что в результате этого уничтожается их инфраструктура. А также – дома гражданских.
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"Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые местные. Руководство Сумской области, военно-гражданская администрация и ранее неоднократно призывала людей по возможности выезжать из таких населенных пунктов", – сказал Демченко.
Сейчас местные власти продолжают работу для того, чтобы обезопасить жизнь людей. Поэтому проводят эвакуацию – вывозят гражданских из приграничных населенных пунктов вглубь Сумской области.
Россия усилила атаки
Враг ежедневно обстреливает Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Те области, которые на границе со страной-агрессором деоккупировали украинские защитники. По словам спикера Госпогранслужбы, с начала марта количество атак россиян возросло.
Нашими нарядами уже зафиксировано более 2300 обстрелов, которые осуществила Россия, применяя разнообразное вооружение. В частности, и авиацию, которая сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Больше всего обстрелов приходится именно на Сумскую область, а также на Харьковскую область,
– рассказал Андрей Демченко.
Обстрелы Сумщины: новости
- В течение 19 марта захватчики 90 раз обстреляли Сумскую область. Враг бьет по приграничной территории из всего оружия, что у него есть – от минометов до авиационных бомб.
- В результате авиаудара по Сумской области погиб один человек. Известно, что это сотрудник школы Великописаревской громады.
- Россияне постоянно бьют по Сумщине ракетами и авиабомбами. Городской голова Конотопа убежден, что так оккупанты хотят прежде всего оттянуть резервы украинской армии с линии боевого соприкосновения. Кроме того, враг хочет ослабить экономический потенциал приграничных областей Украины.